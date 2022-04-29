«Вытрезвители не должны стать бомжатниками» - заявили депутаты на сессии Заксобрания

Как отметила в ходе заседания Законодательного Собрания глава министерства труда и социального развития Елена Бахарева, нахождение в вытрезвители будет добровольным, а услуга – бесплатная. Именно эти критерии вызвали возражения депутатов. Законопроект рассматривался в первом чтении.
«А не получится ли что мы за государственный счёт откроем бомжатник?», - предположил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.
Такого же мнения придержался и депутат Вячеслав Илюхин. Он выразил опасение о том, что в бесплатные вытрезвители могут попасть криминальные личности.
«Могут и убить, как мужа моей тети, – ситуации бывают разные. За этот закон голосовать не буду, мне не нравится, как он оформлен», - заключил Илюхин.
А вот по мнению заместителя председателя комитета по социальной политики, здравоохранения, охране труда и занятости населения Александра Козлова, в упоминаемый «бомжатник» превратилась больница №34, куда привозили пьяных новосибирцев. На эту ситуацию часто жаловались врачи.
«Мы изучили опыт других регионов. Лица без определенного места жительства попадаются все же редко», - заверила Елена Бахарева.
По итогам дискуссии Андрей Панферов заключил, что эту идею нужно доработать и довести до конца. Он призвал внести поправки в проект закона во втором чтении.