«Вытрезвители не должны стать бомжатниками» - заявили депутаты на сессии Заксобрания

«Вытрезвители не должны стать бомжатниками» - заявили депутаты на сессии Заксобрания
«Вытрезвители не должны стать бомжатниками» - заявили депутаты на сессии Заксобрания
Сегодня, 11:57ПолитикаФото: pixabay.com
Вопрос об открытии вытрезвителей в Новосибирске вызвал горячую дискуссию на сессии регионального Заксобрания 29 апреля 2022 года. Некоторые депутаты опасаются, что учреждение превратится в «бомжатник».

Как отметила в ходе заседания Законодательного Собрания глава министерства труда и социального развития Елена Бахарева, нахождение в вытрезвители будет добровольным, а услуга – бесплатная. Именно эти критерии вызвали возражения депутатов. Законопроект рассматривался в первом чтении.

«А не получится ли что мы за государственный счёт откроем бомжатник?», - предположил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Такого же мнения придержался и депутат Вячеслав Илюхин. Он выразил опасение о том, что в бесплатные вытрезвители могут попасть криминальные личности.

«Могут и убить, как мужа моей тети, – ситуации бывают разные. За этот закон голосовать не буду, мне не нравится, как он оформлен», - заключил Илюхин.

А вот по мнению заместителя председателя комитета по социальной политики, здравоохранения, охране труда и занятости населения Александра Козлова, в упоминаемый «бомжатник» превратилась больница №34, куда привозили пьяных новосибирцев. На эту ситуацию часто жаловались врачи.

«Мы изучили опыт других регионов. Лица без определенного места жительства попадаются все же редко», - заверила Елена Бахарева.

По итогам дискуссии Андрей Панферов заключил, что эту идею нужно доработать и довести до конца. Он призвал внести поправки в проект закона во втором чтении.

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