Первый вытрезвитель на 20 коек откроют в Новосибирске в конце 2022 года

Первый вытрезвитель на 20 коек откроют в Новосибирске в конце 2022 года
Первый вытрезвитель на 20 коек откроют в Новосибирске в конце 2022 года
Сегодня, 09:21ОбществоФото: pixabay.com
Учреждение будет бесплатным и добровольным.

В Новосибирске в конце 2022 года откроют первый в регионе вытрезвитель. Об этом сообщила глава Минтруда и соцразвития Елена Бахарева.

Глава министерства рассказала, что пребывания в этом учреждении будет бесплатным и добровольным. Где именно будет находиться вытрезвитель – пока неизвестно. Содержание вытрезвителя обойдется в 15 миллионов рублей в год. В эту сумму войдет оплата труда, расходные материалы и плата за аренду помещения.

«Финансирование может осуществляться за счет средств областного бюджета, и в связи с этим потребуется внесение изменений в закон об областном бюджете на 2022-й год», - сказала Бахарева.

Известно, что в учреждении будет 20 мест. Специалисты окажут не только медицинскую, но и социальную помощь.

Напомним, вопрос об открытии вытрезвителей поднимался еще несколько месяцев назад. Медицинские специализированные учреждения предложила открыть нарколог Ольга Кормилина. Врач предложила начать с малого – открыть по одному учреждению на левом и правом берегу.

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