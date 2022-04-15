Первый вытрезвитель на 20 коек откроют в Новосибирске в конце 2022 года

Глава министерства рассказала, что пребывания в этом учреждении будет бесплатным и добровольным. Где именно будет находиться вытрезвитель – пока неизвестно. Содержание вытрезвителя обойдется в 15 миллионов рублей в год. В эту сумму войдет оплата труда, расходные материалы и плата за аренду помещения.