Первый вытрезвитель на 20 коек откроют в Новосибирске в конце 2022 года

В Новосибирске в конце 2022 года откроют первый в регионе вытрезвитель. Об этом сообщила глава Минтруда и соцразвития Елена Бахарева.
Глава министерства рассказала, что пребывания в этом учреждении будет бесплатным и добровольным. Где именно будет находиться вытрезвитель – пока неизвестно. Содержание вытрезвителя обойдется в 15 миллионов рублей в год. В эту сумму войдет оплата труда, расходные материалы и плата за аренду помещения.
«Финансирование может осуществляться за счет средств областного бюджета, и в связи с этим потребуется внесение изменений в закон об областном бюджете на 2022-й год», - сказала Бахарева.
Известно, что в учреждении будет 20 мест. Специалисты окажут не только медицинскую, но и социальную помощь.
Напомним, вопрос об открытии вытрезвителей поднимался еще несколько месяцев назад. Медицинские специализированные учреждения предложила открыть нарколог Ольга Кормилина. Врач предложила начать с малого – открыть по одному учреждению на левом и правом берегу.