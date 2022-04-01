График выплаты детских пособий в апреле 2022 года уточнил ПФР

График выплаты детских пособий в апреле 2022 года уточнил ПФР
График выплаты детских пособий в апреле 2022 года уточнил ПФР
Сегодня, 08:49ОбществоФото: pixabay.com
Детские пособия начнут поступать на банковские карты родителей с 1 апреля 2022 года. Пенсионный фонд России опубликовал уточнённый график выплат.

Согласно графику, единый день выплат на детей от 8 до 16 лет включительно – это 3 апреля, однако в этом году дата выпадает на выходной и деньги перечислят уже сегодня, 1 апреля. Поступления ожидаются семьям со всех регионов страны, включая Новосибирскую область.

Детские пособия получат с 3 по 25 апреля те, кому их доставляют почтовым отправлением. Такой график утверждён Почтой России.

Напомним, выплаты получат беременные женщины, одинокие родители с детьми от 8 до 16 (включительно) лет. Также пособие ожидает родителей, которые ухаживают за ребёнком о полутора лет, членов семей военнослужащих, чернобыльцев.

В ПФР отметили, что что порядок выплат предусматривает перечисление пособий за прошедший месяц, таким образом, 1 апреля будет произведена выплата за март текущего года.

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