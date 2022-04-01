График выплаты детских пособий в апреле 2022 года уточнил ПФР

Согласно графику, единый день выплат на детей от 8 до 16 лет включительно – это 3 апреля, однако в этом году дата выпадает на выходной и деньги перечислят уже сегодня, 1 апреля. Поступления ожидаются семьям со всех регионов страны, включая Новосибирскую область.