Метеорный поток Персеиды 2022: когда лучше смотреть на звездопад в Новосибирске

В Новосибирске в ночь с 12 на 13 августа в небе можно будет наблюдать пик популярного звездопада Персеиды – будет пролетать до 100 метеоров в час. Информацию Atas.info предоставили в Новосибирском планетарии.

Старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров рассказал, что данный метеорный поток один самых удобных и яркий в 2022 году из-за того, что он происходит в теплые, но уже достаточно долгие ночи. «Звездопад уже начался и будет продолжаться до 15 августа, но самый пик его придется в ночь с 12 на 13 августа. Лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопея – оно похоже на букву W, а там уже рядом наблюдать на метеорный поток», - сказал Никифоров. Он назвал главные правила для приятного просмотра звездопада – нужно приготовить теплые вещи, кружечку чая и не смотреть в телефон около 30 минут, чтобы не подсвечивать себе глаза. Стоит отметить, что любой желающий может установить программу «Stellarium Mobile - карта неба» на свой телефон и определить, где находятся определенные созвездия, планеты и другое, наведя камеру на небо.

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