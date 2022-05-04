Три СНТ в Новосибирске остались без света на несколько дней

Три СНТ в Новосибирске остались без света на несколько дней
Три СНТ в Новосибирске остались без света на несколько дней
Сегодня, 08:28ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Электричества лишились три садоводческих товарищества в Новосибирске, где живут 250 семей. Света нет в домах из-за коммунальной аварии уже три дня - с 1 мая.

Жители СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет» рассказали, что их дома обесточены из-за короткого замыкания кабеля. Участникам товариществ предложили раскопать его самим и тогда, энергетики установят муфту и вернут электроэнергию.

Как пишет НГС, в указанных садовых некоммерческих товариществах постоянно проживают 250 семей. Без света там остались практически все дома.

Известно, что для восстановления электроэнергии требуется замена 50 метров кабеля. На ремонт необходимо 240 тысяч рублей, однако у на это у дачников денег нет.

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