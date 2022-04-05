ОСАГО: стоит ли рассчитывать на страховку

ОСАГО: стоит ли рассчитывать на страховку
ОСАГО: стоит ли рассчитывать на страховку
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Разбираемся с действием полиса ОСАГО в случаях разных ДТП и объясняем, как выгодно приобрести страховку.

Страхование автомобиля стало обязательным относительно недавно. Теперь без полиса ОСАГО нельзя выехать на дорогу к другим автомобилистам. Удивительно, но именно появление обязательства на уровне законодательства сделала ОСАГО чем-то таким, о существовании чего все знают, но мало кто понимает по-настоящему – зачем всё это нужно.

Что нужно знать про ОСАГО

Полис ОСАГО расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Как это работает? Если на дороге случилась авария, платит за ДТП не виновник, а его страховая компания. Правда, свой транспорт придётся ремонтировать уже за свой счёт, если в ДТП виноваты вы, но это более чем справедливо. Если же вы жертва в случившемся, ремонт покроет страховая компания виновника.

В случае, когда у виновника нет ОСАГО, т.е. он нарушает, платить придётся из своего кармана. Но это уже совсем другая история. Сейчас ОСАГО является таким же обязательным требованием при вождении автомобиля, как и само водительское удостоверение.

Размер выплат

Максимальной выплатой на ремонт по полису ОСАГО считается сумма в 400 тысяч рублей. Но здесь есть свои нюансы. Например, если деньги не покрывают восстановление автомобиля, жертва ДТП может обратиться к виновнику с требованием доплатить разницу между принесённым по факту ущербу и возмещением, предоставленным страховой компанией.

Важно: бывают аварии, в которых виноваты оба водителя. Редко, но случается. В таких ситуациях страховые компании платят обоим автомобилистам. Чаще всего возмещается половина нанесённого ущерба.

Бывают и спорные случаи в авариях – такое случается чаще. Тогда все решения принимают суд: степень ответственности участников и соотношение выплат.

С необходимостью полиса ОСАГО и причинами на это разобрались, всё достаточно просто. Теперь расскажем самое главное – о покупке страховки.

Как и где приобрести ОСАГО

Сейчас купить полис ОСАГО стало очень просто. Процесс максимально упростили (но не везде).

На сайте banki.ru есть удобная система расчёта стоимости страховки для автомобиля. Это калькулятор ОСАГО онлайн, в котором вы вводите госномер своей машины, а дальше сайт автоматически заполняет данные по автомобилю.

Если нет желания вводить госномер, можно самостоятельно заполнить все данные. После выбора компании останется оплатить полис банковской картой напрямую страховой, в режиме онлайн. Когда оплата пройдёт, оригинал полиса ОСАГО придёт вам в электронном виде на email.

Сравнение предложений от разных страховых компаний позволит вам существенно сэкономить. Дело в том, что порой базовая ставка сильно отличается – более чем на 50%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы