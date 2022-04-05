ОСАГО: стоит ли рассчитывать на страховку

Страхование автомобиля стало обязательным относительно недавно. Теперь без полиса ОСАГО нельзя выехать на дорогу к другим автомобилистам. Удивительно, но именно появление обязательства на уровне законодательства сделала ОСАГО чем-то таким, о существовании чего все знают, но мало кто понимает по-настоящему – зачем всё это нужно.
Полис ОСАГО расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Как это работает? Если на дороге случилась авария, платит за ДТП не виновник, а его страховая компания. Правда, свой транспорт придётся ремонтировать уже за свой счёт, если в ДТП виноваты вы, но это более чем справедливо. Если же вы жертва в случившемся, ремонт покроет страховая компания виновника.
В случае, когда у виновника нет ОСАГО, т.е. он нарушает, платить придётся из своего кармана. Но это уже совсем другая история. Сейчас ОСАГО является таким же обязательным требованием при вождении автомобиля, как и само водительское удостоверение.
Максимальной выплатой на ремонт по полису ОСАГО считается сумма в 400 тысяч рублей. Но здесь есть свои нюансы. Например, если деньги не покрывают восстановление автомобиля, жертва ДТП может обратиться к виновнику с требованием доплатить разницу между принесённым по факту ущербу и возмещением, предоставленным страховой компанией.
Важно: бывают аварии, в которых виноваты оба водителя. Редко, но случается. В таких ситуациях страховые компании платят обоим автомобилистам. Чаще всего возмещается половина нанесённого ущерба.
Бывают и спорные случаи в авариях – такое случается чаще. Тогда все решения принимают суд: степень ответственности участников и соотношение выплат.
С необходимостью полиса ОСАГО и причинами на это разобрались, всё достаточно просто. Теперь расскажем самое главное – о покупке страховки.
Сейчас купить полис ОСАГО стало очень просто. Процесс максимально упростили (но не везде).
На сайте banki.ru есть удобная система расчёта стоимости страховки для автомобиля. Это калькулятор ОСАГО онлайн, в котором вы вводите госномер своей машины, а дальше сайт автоматически заполняет данные по автомобилю.
Если нет желания вводить госномер, можно самостоятельно заполнить все данные. После выбора компании останется оплатить полис банковской картой напрямую страховой, в режиме онлайн. Когда оплата пройдёт, оригинал полиса ОСАГО придёт вам в электронном виде на email.
Сравнение предложений от разных страховых компаний позволит вам существенно сэкономить. Дело в том, что порой базовая ставка сильно отличается – более чем на 50%.