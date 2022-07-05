Акции крематория при Сергее Якушине - как он изменил похоронное дело в Новосибирске

Скончавшийся 4 июля 2022 года основатель новосибирского крематория Сергей Якушин был человеком, исповедовавшим нестандартный подход в сфере бизнеса ритуальных услуг. Крематорий проводил концерты в День защиты детей, устраивал квесты по ритуальным залам, завел животных и много другое

Скончавшийся на 70-м году жизни основатель первого крематория в Новосибирске Сергей Якушин считал, что прощание с близким человеком не должно проходить в атмосфере тотального горя и беспросветной печали. Об этом говорит даже выбор цвета материалов для внешней отделки крематория – оранжевый. По инициативе Якушина, перед крематорием разбит красивый парк для прогулок, центральным персонажем которого стал верблюд Яша. С ним полюбили играть дети и взрослые, а Якушин говорил – общение с животным позволяет снять стресс от церемонии проводов в последний путь. 1 июня 2011 года крематорий впервые устроил на своей территории праздничный концерт и лазерное шоу в честь Дня защиты детей. Тогда многие горожане были в шоке от подобной инициативы. Сам же Якушин так комментировал происходящее: "Мы видим тенденцию: количество родителей, которых коснулось горе потери ребенка, растет. И мы посчитали возможным и необходимым привлечь к этому внимание". Видео: Артем Шершнев После того, как концерты в крематории стали делом привычным, Якушин удивил в очередной раз тем, что устроил онлайн-похороны. Трансляцию всей церемонии, включая установку гроба в печь, вели во Всемирной паутине и каждый мог наблюдать, что происходит в траурном зале. Сделано это было по просьбе супруги покойного, которая находилась за границей и не могла присутствовать лично. Запомнилась новосибирцам и акция "Сожги свою любовь", которую провел в крематории французский художник Жан-Марк Лаже. В парке скорби развели громадный костер, в который люди бросали свидетельства былых отношений, от плюшевых мишек и засохших букетов, до интимных записок от бывших возлюбленных. Журналистам тогда Якушин рассказывал, что нет лучше места, чем крематорий, чтобы похоронить старые чувства. Фото: vk.com/cremationnsk Весной 2016 года в крематории устроили квест по мотивам "Божественной комедии". По словам организаторов шоу "Ангелы и демоны", целью было всего лишь развлечь публику и познакомить людей с мрачными образами Данте Алигьери. В итоге разразился скандал, в местной митрополии акцию назвали кощунством и святотатством и запретили священникам проводить службы в ритуальной компании Якушина. И, безусловно, одной из главных "фишек" новосибирского крематория является Музей мировой погребальной культуры. В экспозиции музея, основанного в 2012 году тысячи экспонатов, которые имеют отношение к церемонии погребения. Крематорий постоянно участвует в акции "Ночь музеев", в ходе которой здесь проходят дефиле в траурных платьях, а посетители могут лечь в гроб и провести там какое-то время, закрытые крышкой. Фото: Артем Шершнев Примечательна сама история появления этой экспозиции. До того, как заняться ритуальным делом, Сергей Якушин был успешным бизнесменом, владельцем одного из самых крупных выставочных комплексов города "Сибирская ярмарка". Но в начале 90-х у него диагностировали онкологическое заболевание, и, по словам медиков, жить оставалось не более трех месяцев. Предприниматель продал "Сибирскую ярмарку" и уехал в Германию в надежде продлить жизнь. Но в итоге диагноз не подтвердился. Как вспоминал позже Якушин, эта история заставила его переосмыслить отношение к жизни и смерти. Именно тогда он решил заняться похоронным бизнесом и начал собирать артефакты из разных уголков мира, имеющие отношение к проводам человека в последний путь. А первыми экспонатами этой коллекции стали гравюры, которые Якушин покупал для оформления помещений "Сибирской ярмарки".

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