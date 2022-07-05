Владелец новосибирского крематория Сергея Якушин скончался – у него была онкология

Владелец новосибирского крематория Сергей Якушин 4 июля скончался в возрасте 69 лет – он страдал онкологией, но точная причина смерти еще неизвестна. Информацию подтвердили в крематории.

Якушин на протяжении года находился под следствием по обвинению в даче взятки – его отправили под домашний арест, несмотря на то, что он болен раком. Семья умершего связывала уголовное дело с переделом рынка похоронных услуг. Сын Борис Якушин, он же и директор Новосибирского крематория, уточнил КП-Новосибирск, что медицинское свидетельство о смерти еще не готово – там будет указана причина смерти. Но уже можно предположить, что скончался он от продолжительной онкологии. В чем обвиняли известного в Новосибирске бизнесмена? Предпринимателя задержали еще в 2021 году в Санкт-Петербурге – он якобы в 2011-2019 годах через посредника заплатил 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением больницы. При этом он был в федеральном розыске еще с лета 2020 года. Уголовное дело почти не раскрывалось, но сильно совпадало с содержанием дела бывшего заведующего патологоанатомическим отделением ГБУ «Городская клиническая больница №1» Михаила Козяева, которого обвиняли в получении взяток от похоронщиков за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах. Чем был знаменит Сергей Якушин Сергей Якушин был знаменит своими необычными мероприятиями, которые он лично организовывал от Новосибирского крематория - это празднование Дня защиты детей прямо в крематории, а также различные пробеги катафалков, день мертвецов и прочие интересные мероприятия. Однажды даже проводилось антинаркотическое мероприятие, где было устроено фаер-шоу, а в конце сожгли "гроб порока". Акция была посвящена сохранению жизни без наркотиков.

Новосибирский крематорий Якушиных — это первый частный крематорий в России. На его территории работает Музей мировой погребальной культуры, который включен в ЮНЕСКО. Второй крематорий в Новосибирске входит в МУП «Похоронный дом „ИМИ“», который возглавляет депутат горсовета от «Единой России» Сергей Бондаренко.

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