Детеныш родился у пары очковых лангуров в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке у очковых лангуров появился на свет ярко-оранжевый детеныш. Фотографиями малыша поделилась постоялица зверинца Анна Новикова на своей странице «Вконтакте».
Редкая обезьянка родилась ещё в конце февраля, но только сейчас её показали посетителям. К слову, у пары приматов это уже пятый детёныш. Первенец появился на свет ещё 2016 году.
Судя по кадрам, сделанным из Новосибирского зоопарка Анной Новиковой, малыш уже проявляет активность. Ему совсем не сидится на месте, когда рядом канаты и другие аттракционы.
Очковые лангуры попали в Новосибирск из Ташкентского зоопарка в 2012 году. В других зверинцах России их больше нет.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого гигантского муравьеда.