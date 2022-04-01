Детеныш родился у гигантских муравьедов в Новосибирском зоопарке

Судя по кадрам, детеныш ещё не может передвигаться самостоятельно. Мама перевозит его на своей спине. Можно заметить, что окрас малыша схож с родительским – это, как утверждают биологи, одна из особенностей зверей. Детёныши представляют полную копию своих предков.