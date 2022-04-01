Детеныш родился у гигантских муравьедов в Новосибирском зоопарке

Детеныш родился у гигантских муравьедов в Новосибирском зоопарке
Детеныш родился у гигантских муравьедов в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 06:46ОбществоФото: Новосибирский зоопарк
Предположительно, это малыш-самец.

В Новосибирском зоопарке на свет впервые появился детеныш гигантского муравьеда. Посетители могут увидеть его в учреждении, либо на You-Tube канале постоялицы Анны Новиковой.

Малыш гигантского муравьеда родился у пары 11 марта 2022 года. И это самец.

Судя по кадрам, детеныш ещё не может передвигаться самостоятельно. Мама перевозит его на своей спине. Можно заметить, что окрас малыша схож с родительским – это, как утверждают биологи, одна из особенностей зверей. Детёныши представляют полную копию своих предков.

Отметим, пара гигантских муравьедов поселилась в Новосибирском зоопарке ещё осенью 2022 года. В столицу Сибири они прибыли из Дании, из города Нюкёбинг-Морс.

Сотрудники зверинца назвали их Калле и Майя. Тогда сообщалось, что у пары уже были совместные дети.

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