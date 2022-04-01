Детеныш родился у гигантских муравьедов в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке на свет впервые появился детеныш гигантского муравьеда. Посетители могут увидеть его в учреждении, либо на You-Tube канале постоялицы Анны Новиковой.
Малыш гигантского муравьеда родился у пары 11 марта 2022 года. И это самец.
Судя по кадрам, детеныш ещё не может передвигаться самостоятельно. Мама перевозит его на своей спине. Можно заметить, что окрас малыша схож с родительским – это, как утверждают биологи, одна из особенностей зверей. Детёныши представляют полную копию своих предков.
Отметим, пара гигантских муравьедов поселилась в Новосибирском зоопарке ещё осенью 2022 года. В столицу Сибири они прибыли из Дании, из города Нюкёбинг-Морс.
Сотрудники зверинца назвали их Калле и Майя. Тогда сообщалось, что у пары уже были совместные дети.