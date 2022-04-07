Скончалась ветеран ВОВ в возрасте 104 лет в Новосибирске

Анна Медянская родилась в 1918 году в Хабаровске – получила там педагогическое образование, а во время ВОВ служила радисткой и даже получила звание младшего лейтенанта. Со службы она ушла в конце 1945 года, а в 1947 году перебралась с мужем в Новосибирск.