Скончалась ветеран ВОВ в возрасте 104 лет в Новосибирске

Скончалась ветеран ВОВ в возрасте 104 лет в Новосибирске
Скончалась ветеран ВОВ в возрасте 104 лет в Новосибирске
Сегодня, 16:09ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Анна Медянская в возрасте 104 лет скончалась 4 апреля – она является ветераном ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Медянская умерла 4 апреля в возрасте 104 лет. Об этом сообщили в Новосибирском областном совете ветеранов.

Анна Медянская родилась в 1918 году в Хабаровске – получила там педагогическое образование, а во время ВОВ служила радисткой и даже получила звание младшего лейтенанта. Со службы она ушла в конце 1945 года, а в 1947 году перебралась с мужем в Новосибирск.

Ветерана два раза награждали орденами Отечественной войны II степени, орденом Жукова, медалью «За отвагу и мужество», а также неоднократно удостаивали почетными грамотами и юбилейными медалями.

Женщина с 1954 года и до выхода на пенсию работала начальником Новосибирского районного отделения «Союзпечать», а на пенсии Медянская трудилась в Совете ветеранов спорта на общественных началах.

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