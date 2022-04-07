Скончалась ветеран ВОВ в возрасте 104 лет в Новосибирске

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Медянская умерла 4 апреля в возрасте 104 лет. Об этом сообщили в Новосибирском областном совете ветеранов.
Анна Медянская родилась в 1918 году в Хабаровске – получила там педагогическое образование, а во время ВОВ служила радисткой и даже получила звание младшего лейтенанта. Со службы она ушла в конце 1945 года, а в 1947 году перебралась с мужем в Новосибирск.
Ветерана два раза награждали орденами Отечественной войны II степени, орденом Жукова, медалью «За отвагу и мужество», а также неоднократно удостаивали почетными грамотами и юбилейными медалями.
Женщина с 1954 года и до выхода на пенсию работала начальником Новосибирского районного отделения «Союзпечать», а на пенсии Медянская трудилась в Совете ветеранов спорта на общественных началах.