70 супружеских пар региона «со стажем» наградят медалями «За любовь и верность»

В 2022 году еще 70 супружеских пар – жителей Новосибирской области, имеющих «стаж» брака 35 и более лет, будут удостоены медалей «За любовь и верность».

Соответствующее решение о награждении принято оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награды будут вручены в соответствующих муниципальных образованиях области. Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, всего с 2009 года в регионе общее количество супружеских пар, удостоенных вышеуказанной награды, составило 657 пар (1314 человек). Каждая семейная пара, представленная к награде, получает подарок от Правительства Новосибирской области (подарочная электронная карта номиналом четыре тысячи рублей). С соответствующим ходатайством о награждении жителей Новосибирской области региональное министерство труда и социального развития обратилось в оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Комплекты наград переданы главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и будут вручены супругам-юбилярам, прожившим в браке 35 и более лет, главами муниципальных образований Новосибирской области в рамках торжественных мероприятий 8 июля. Всего на территории Новосибирской области запланировано более 800 таких мероприятий, которые пройдут на открытых площадках, парковых зонах, площадях, прилегающих к районным Домам культуры. Напомним, в этом году Новосибирская область впервые 8 июля отметит День семьи, любви и верности в новом статусе государственного праздника, установленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом №411 от 28 июня 2022 года «О Дне семьи, любви и верности», праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, он будет отмечаться 8 июля. Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в числе региональных инициатив по поддержке семей с детьми – региональный семейный капитал, региональные награды для многодетных матерей и отцов «За материнскую доблесть», «Отцовская слава». К награде «За материнскую доблесть» представлены 1212 жительниц региона. 15 лучших семей Новосибирской области награждены орденом «Родительская слава», учрежденной Указом Президента Российской Федерации в 2008 году.

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