Тотальный диктант 2022 в Новосибирске: все площадки онлайн и офлайн

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в Новосибирске 9 апреля 2022 года. Принять участие могут все желающие как онлайн, так и на офлайн площадках.

В этом году для написания диктанта в Новосибирской области развернут около 2000 очных площадок на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев, кинотеатров и других учреждений. Одновременно в регионе начнут писать текст под диктовку диктора участники из 500 населенных пунктов. Аналогично поступят по всей стране и за её пределами. В Новосибирске «Тотальный диктант» начнётся в 15:00 (11:00 по Москве). Также любой человек сможет проверить себя из любой точки мира онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции. Организаторы напомнили, что на очную площадку можно прийти 9 апреля без регистрации. В этом году автором текста для диктанта стала писательница Марина Степанова. А прочтут его для участников в Новосибирске Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко (музыканты группы «Ундервуд»), актёры театра «Красный факел» Алексей Межов, Дарья Емельянова, Антон Войналович, Константин Телегин, актёр театра «Глобус» Максим Гуралевич, актёр Новосибирского музыкального театра Вадим Кириченко, актёр НОВАТа Гурий Гурьев, актриса театра «На левом берегу» Елена Фадеева. Напомним, акцию «Тотальный диктант» придумали в 2004 году студенты НГУ. С тех пор площадку для проекта ежегодно открывали в стенах вуза. Только в начале 2022 года стало известно, что у организаторов возникли трудности и проведение акции под угрозой. Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявляла, что площадку для его проведения в НГУ могут не согласовать. Фонд проекта был зарегистрирован на территории студгородка университета, и часть помещения он делил с ассоциацией выпускников «Союз НГУ». Однако, когда Ольга Ребковец переехала в Москву, университет попросил поменять юридический адрес «Тотального диктанта» и освободить занимаемое пространство. Несмотря на всё изложенное, акцию всё же решили проводить в 2022 году. Традиционно главной площадкой диктанта станет Новосибирский государственный университет.

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