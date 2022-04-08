Все о тотальном диктанте 2022: какого числа, где написать, кто автор текста, дикторы

«Тотальный диктант» придумали в 2004 году студенты НГУ. Акция быстро обрела популярность в России, а со временем вышла и за пределы нашей страны.
Этот проект традиционно реализуют активисты и волонтёры. Он открыт для всех желающих, независимо от пола, возраста, образования. Ежегодно автором Тотального диктанта становится известный писатель – в 2022-м эта миссия выпала известной писательнице Марине Степановой.
Темой диктанта станет сложное взросление воронежского подростка. История про типичного героя 19-го века, который столкнулся этапом взросления и первой влюбленностью.
Диктант в этом году пройдёт 9 апреля и его прочтут четырежды – в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Нью-Йорке. Организаторы подготовили для участников написание в формате офлайн, онлайн и #пишемдома.
Один из дистанционных форматов предусматривает написание на компьютере с автоматической проверкой текста. Другой – на бланке с самопроверкой онлайн. Остальные могут посетить площадки акции в своём городе. Ознакомится с ними можно на сайте totaldict.ru, там же необходимо зарегистрироваться.
По традиции на площадках текст диктанта прочтут филологи, известные актёры, музыканты: Сергей Гармаш, Анна Хилькевич, Виктор Дробыш, Анжелика Варум. В Новосибирске ожидают солистов рок-группы «Ундервуд» Максима Кучеренко и Владимира Ткаченко.