Все о тотальном диктанте 2022: какого числа, где написать, кто автор текста, дикторы

Все о тотальном диктанте 2022: какого числа, где написать, кто автор текста, дикторы
Все о тотальном диктанте 2022: какого числа, где написать, кто автор текста, дикторы
Сегодня, 07:06ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Тотальный диктант – это ежегодная просветительская акция, направленная на популяризацию грамотности. В 2022 году её проведут 9 апреля в формате офлайн, онлайн и #пишемдома. Рассказываем, как написать, кто дикторы.

«Тотальный диктант» придумали в 2004 году студенты НГУ. Акция быстро обрела популярность в России, а со временем вышла и за пределы нашей страны.

Этот проект традиционно реализуют активисты и волонтёры. Он открыт для всех желающих, независимо от пола, возраста, образования. Ежегодно автором Тотального диктанта становится известный писатель – в 2022-м эта миссия выпала известной писательнице Марине Степановой.

Темой диктанта станет сложное взросление воронежского подростка. История про типичного героя 19-го века, который столкнулся этапом взросления и первой влюбленностью.

Диктант в этом году пройдёт 9 апреля и его прочтут четырежды – в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Нью-Йорке. Организаторы подготовили для участников написание в формате офлайн, онлайн и #пишемдома.

Один из дистанционных форматов предусматривает написание на компьютере с автоматической проверкой текста. Другой – на бланке с самопроверкой онлайн. Остальные могут посетить площадки акции в своём городе. Ознакомится с ними можно на сайте totaldict.ru, там же необходимо зарегистрироваться.

По традиции на площадках текст диктанта прочтут филологи, известные актёры, музыканты: Сергей Гармаш, Анна Хилькевич, Виктор Дробыш, Анжелика Варум. В Новосибирске ожидают солистов рок-группы «Ундервуд» Максима Кучеренко и Владимира Ткаченко.

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