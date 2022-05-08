Фугасную авиационную бомбу нашли у заброшенного дома под Новосибирском

Фугасную авиационную бомбу нашли у заброшенного дома под Новосибирском
Фугасную авиационную бомбу нашли у заброшенного дома под Новосибирском
Сегодня, 14:54ОбществоФото: ГУ МЧС по НСО
Жители деревни Камышенка Новосибирской области 6 мая обнаружили на участке не жилого дома авиационную бомбу. Её обезвредили саперы МЧС России по региону.

Необычный предмет заметили во время раскопок днем 6 мая в саду заброшенного здания. Жителям находка напомнила бомбу, и они вызвали спасателей.

Взрывотехники осмотрели бомбу – она оказалась фугасной авиационной со взрывчаткой. Боеприпас вывезли в безопасное от людей место и ликвидировали в вырытой траншее.

«Бомбу планируется уничтожить до 14 мая с соблюдением мер безопасности. О том, какого она года – неизвестно», - добавили в ведомстве областного МЧС.

Напомним, в конце апреля на речном острове в Искитиме под Новосибирском нашли минометный снаряд со следами коррозии. Боеприпас угрожал взрывом и его уничтожили росгвардейцы.

Ранее пожилой новосибирец вызвал саперов в заброшенный сарай возле мэрии, когда нашел там гранаты, мины и патроны. Арсенал забрали полицейские.

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