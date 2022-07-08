«20 главных событий России за 20 лет»: современная армия

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
«У России есть только два союзника — её армия и флот» — фраза, сказанная еще в девятнадцатом веке императором Александром третьим, актуальная по сей день. В двадцать первом веке Россия оказалась в окружении агрессивных недружественных государств, и военная мощь гарантирует целостность и безопасность нашей страны.
Россия получила в наследство советскую армию, огромную, неповоротливую и устаревшую. Все 90-е годы армия выживала, как и вся страна. Офицеры получали гроши и бежали со службы в поисках способов прокормить семью. В армии процветала дедовщина. Получение повестки на бытовом уровне воспринималось как трагедия, едва ли не как попадание за решетку и ассоциировалось с риском для жизни и здоровья. Но все резко изменилось за последние 20 лет. Армия прошла быстрый, но сложный путь трансформации.
Во-первых, был радикально изменен принцип набора армии. Срок службы по призыву был сокращен до года, а количество призывников существенно сократилось в пользу контрактного набора. Контрактная армия — гарантия того, что в войска будут поступать подготовленные и мотивированные бойцы. При этом число призывников составляет менее трети.
Во-вторых, радикально изменилось обеспечение армии. Вместо службы за еду, солдаты и офицеры получают достойную оплату, которая позволяет создавать семьи, растить детей. Военные получили существенные льготы, такие как военная ипотека и жилищные сертификаты, ранний выход на пенсию и достойное обеспечение по окончанию службы. Армия стала не черной дырой в карьере, а социальным лифтом, возможностью служа своей Родине, дать своей семье достойную жизнь.
В-третьих, армия прошла глубокую модернизацию вооружения. Была создана новая армия, которая отвечает вызовам современной технологичной и гибридной войны. Для обеспечения работы современных военных системы были созданы мощные каналы спутниковой связи, системы наземной, морской, воздушной и космической разведки, системы боевого управления. На вооружение поступили современные артиллерийские системы, бронетанковая техника и авиация. Например, сухопутные войска начали массово получать боевые танки Т-80 с комплексами активной защиты, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр», а так же оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» и многое другое. Технологический прорыв произошел и в системах радиоэлектронной борьбы, крылатых ракет морского базирования «Калибр», ракетных комплексов с гиперзвуковыми головными частями «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Не уступают мировым аналогам многоцелевые истребители «Су-35» и истребители-бомбардировщики «Су-34». Армия получила и освоила широкий спектр беспилотной авиации. Таким образом, за последние 20 лет Россия создала современную и сильную армию, с которой вынуждены считаться другие участники мирового политического процесса.