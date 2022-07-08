Губернатор Сахалина Лимаренко дал поручение обеспечить доступной рыбой Анивский район

О том, какими уловами местные рыбопромышленники обеспечивают жителей муниципалитета, сообщили корреспонденты Sakh.online.
Лимаренко ранее выступил инициатором реализации на территории островного региона социального проекта под названием «Доступная рыба». Он ориентирован на то, чтобы местные жители могли в любое время года приобретать рыбу по невысоким ценам. К участию в проекте решили привлекать представителей рыбопромышленной отрасли региона.
В период с мая по июнь 2022 года в муниципалитете реализовали 4 349 килограммов свежей рыбы. Глава Анивского городского округа Светлана Швец отметила, что часть продукции продали, а часть раздали людям бесплатно. Безвозмездно примерно 500 килограммов сельди доставила в район компания «Таранай», а еще полторы тысячи килограммов привезли представители рыболовецкого колхоза им. Кирова.
Свежую рыбу бесплатно раздавали анивчанам на ярмарочной площади Анивы, а также возле сельских клубов. На некоммерческой основе граждане получили в общей сложности 2 305 килограммов сельди.
В июне «Таранай» предоставил 305 килограммов красноперки, камбалы и наваги. Обществу инвалидов «Виктория» направили 75 килограммов, а Анивскому совету ветеранов – 230 килограммов разнорыбицы.
ООО «Найча» доставило свыше тонны малоротой и зубатой корюшки магазинам «Славный», «Юлия» и «Как дома». Социальная торговая точка «Как дома» также получила около 350 килограммов камбалы от компании «ПрибойВосток».
В реализации проекта приняли участие и рыболовы-любители. Они привезли магазину «Как дома» 638 килограммов улова, состоявшего из красноперки, наваги и камбалы. Продукцию реализовали по социальным расценкам – надбавки к отпускным ценам не превышали 15 процентов.
Еще 88 килограммов камбалы «ПрибойВосток» доставил в магазин «Как дома» в июле. Килограмм рыбы стоит не дороже 86 рублей. Поручение главы региона в итоге выполнили: анивчане получили возможность приобретать свежую рыбу по доступной стоимости.
«Мы исключаем затраты на переработку, заморозку, хранение в холодильниках, – подчеркнул Лимаренко. – Районные администрации помогают с доставкой рыбы в населенные пункты и предоставляют бесплатные торговые места на ярмарочных площадках».
Благодаря перечисленным мерам курильчане и сахалинцы получили доступ к рыбе по более доступным расценкам, резюмировал Лимаренко.
Дмитрий Матвеев, возглавляющий Ассоциацию рыбопромышленников Сахалина, в свою очередь, отметил, что развитие рынка продажи свежих даров моря по сниженным ценам – это очень важный вклад в повышение качества жизни островитян.
Наличие постоянного канала сбыта вылавливаемой у побережья Сахалина рыбы эксперт назвал серьезным стимулом для того, чтобы рыбопромышленники активно наращивали свои производственные мощности и создавали рабочие места для граждан. Все это позитивно сказывается на экономике российского субъекта, заявил Матвеев.
Ход реализации проекта «Доступная рыба» губернатор региона регулярно проверяет лично в рамках рабочих поездок по районам. В начале лета Лимаренко посетил один из социальных магазинов, работающих в Невельском районе. Руководитель субъекта ознакомился там с ассортиментом даров моря, предлагаемым местными рыбопромышленниками, и детально изучил цены.