Губернатор Сахалина Лимаренко дал поручение обеспечить доступной рыбой Анивский район

Лимаренко ранее выступил инициатором реализации на территории островного региона социального проекта под названием «Доступная рыба». Он ориентирован на то, чтобы местные жители могли в любое время года приобретать рыбу по невысоким ценам. К участию в проекте решили привлекать представителей рыбопромышленной отрасли региона.