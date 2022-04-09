Экс-депутат Новосибирска и блогер Тимур Ханов покинул Россию

Экс-депутат Новосибирска и блогер Тимур Ханов покинул Россию
Экс-депутат Новосибирска и блогер Тимур Ханов покинул Россию
Сегодня, 08:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Ханов зимой этого года проиграл в суде 3 млн рублей из-за призывов к участию в незаконной акции

Бывший депутат горсовета Новосибирска, видеоблогер Тимур Ханов улетел из Новосибирска в Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тайга.Инфо».

Тимур Ханов снимал не только простые видеоролики, но и обозревал незаконные акции протеста.

В феврале 2022 года суд Октябрьского района встал на сторону МВД и взыскал с блогера и экс-депутата 3 млн рублей. После судебного заседания блогер снял штаны рядом со зданием суда. Он аргументировал свой поступок тем, что у него забрали последнее и он в прямом смысле «остался без штанов».

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