Стали известны подробности рождения ребенка в новосибирском автобусе

Женщина родила в автобусе своего пятого ребенка. Об этом стало известно изданию НГС.
Напомним, все произошло в автобусе №28, который вечером 6 марта ехал по Красному проспекту. У многодетной матери произошли молниеносные роды. Помогали в рождении ребенка экипаж общественного транспорта, пассажирка, акушерка и врач, которые уже ехали домой с больницы.
Как рассказал водитель автобуса, он помнит, как в салон вошла женщина 35-лет и села на одиночное место за его спиной. Через пару минут, когда автобус отъехал от остановки «Кропоткина», сработала тревожная кнопка. Тогда кондуктор закричала: «У нас рожают!». Водитель предполагает, что женщина уже знала, что скоро родит, так как воды отошли в другом месте (сидения остались чистыми). Пока мужчина вызывал скорую, сибирячка уже родила девочку.
Кондуктора также переполняют эмоции. Женщина делится, что такое запоминающее событие случилось с ней за несколько лет опыта работы впервые. Менеджер по продаже билетов отметила, что пока она бежала к машинисту, ребенок уже появился на свет. Их приняла пассажирка. В социальных сетях она написала, что увидела, как беременная женщина снимает брюки, а из нее уже показалась головка ребенка. В этот момент пассажирка успела схватить новорожденную.
Экипаж автобуса дал роженице чистый плед, чтобы завернуть девочку. В этот момент другие пассажиры начали кричать и звать на помощь медиков. С задней площадки откликнулись акушерка и врач. Медики перерезали пуповину и дождались бригаду скорой помощи, которые приехали на остановку спустя 7 минут. О себе роженица рассказывать не стала. Ее увезли в Горбольницу. Единственное, что стало известно, новорожденная девочка уже пятая по счету в ее семье.
Всех пассажиров попросили выйти из салона, пообещав, что они могут бесплатно уехать на другом автобусе. Отмечается, что некоторых пришлось выгонять, потому что люди стали снимать происходящее на камеру. Потом в автобусе закрыли двери, чтобы ребенок не замерз.
Принявшая роды пассажирка рассказала, что очень рада, что девочка родилась живой и здоровой. Также женщина отметила, что роды прошли действительно очень легко и быстро, жаль, что в автобусе. Кондуктор уточнила, что родственники роженицы уже спрашивали телефон этой женщины, чтобы выразить благодарность.