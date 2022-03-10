Стали известны подробности рождения ребенка в новосибирском автобусе

Кондуктора также переполняют эмоции. Женщина делится, что такое запоминающее событие случилось с ней за несколько лет опыта работы впервые. Менеджер по продаже билетов отметила, что пока она бежала к машинисту, ребенок уже появился на свет. Их приняла пассажирка. В социальных сетях она написала, что увидела, как беременная женщина снимает брюки, а из нее уже показалась головка ребенка. В этот момент пассажирка успела схватить новорожденную.