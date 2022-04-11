С 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями

Как записать ребенка в школу, если он не прописан по адресу, закрепленному за МОУ, когда нужно подать документы — эти и другие вопросы разбираем в этой статье.
Какие документы в школу законным представителям новосибирских мальчиков и девочек, собирающихся в этом сентябре в первый класс, необходимо собрать и подать? С текущего года в перечень требуемых и обязательных документов были внесены:
Кроме того, с текущего года запись в первые классы новосибирских общеобразовательных школ стала возможной в режиме онлайн — через веб-ресурс «Госуслуги». На этом ресурсе заявителям потребуется предварительно зарегистрироваться.
В Новосибирске в 2022 году запись в первые классы местных гимназий, лицеев и школ будет проводиться волнами — всего их две:
Необходимо заранее уточнить обстоятельства записи и учитывать, если ли у ребенка приоритетное право зачисления, а также подачи всех требуемых и заранее подготовленных документов. Родители несовершеннолетних, обладающих таким правом, подают документы в период действия первой волны. Право приоритетной записи есть у несовершеннолетних из семей, где отцы или матери — военнослужащие либо служащие в рядах правоохранительных органов. Также правом на первоочередную запись обладают мальчики и девочки, оставшиеся без родительского попечения (сироты), дети из семей, в которых или мать, или отец или и мать, и отец — инвалиды. В первую волну записи в начальный класс зачисляются несовершеннолетние из многодетных семей, а также дети работников судебной системы.
Список адресов, которые на городском уровне закреплены за отдельно взятой образовательной организацией в Новосибирске, можно посмотреть на сайте самой организации или на интернет-портале департамента, который отвечает в городе за образование. Такие данные публикуются заранее — задолго до той даты, с которой стартует зачисление и ведется подача заранее подготовленных и собранных документов.
По нормам законодательства, действующим в Российской Федерации, в первые классы новосибирских школ и МОУ других регионов страны открывается запись детей: им на начало первого месяца осени текущего года уже должно исполниться восемь лет. Минимально допустимый на уровне закона возраст записи — шесть с половиной лет.
Допускается возможность подачи документов, а также возможность начала записи и оформления на обучение мальчиков и девочек более старшего или младшего возраста. В этой ситуации вопросы записи решаются только индивидуально и очно, и законные представители будущих новосибирских учеников должны обращаться напрямую в канцелярию МОУ, имея при себе все собранные и должным образом оформленные документы.
Для подачи в рамках зачисления в первые классы и официальной записи законные представители новосибирских первоклашек должны подготовить пакет заранее определенных документов:
Медицинскую карту оформляют в ДОУ (детском саду), если несовершеннолетний в нем числился, или в той поликлинике, где обслуживается несовершеннолетний. Если семья имеет право первоочередной записи в МОУ в первый класс, нужно приложить к комплекту документов соответствующие справки.
Ни одна школа в Новосибирске не имеет права требовать от родителей подавать вместе с основными документами прививочный сертификат, равно как и представлять дополнительное медицинское заключение. Все это подается исключительно по желанию самих законных представителей несовершеннолетних.
Ситуация, когда образовательная организация отказывает в записи ребенка по прописке по причине отсутствия вакантных мест, в Новосибирске практически исключена. Каждый адрес города закреплен за несколькими образовательными учреждениями, так что в одном из них место обязательно найдется.
Однако, если отказ все-таки есть, родители должны получить его в виде документа — в письменном виде, и уже с ним направляться в департамент или подразделение, отвечающее в Новосибирске за образование, для дальнейшего решения вопроса.
Дети, у которых есть выявленные ОВЗ, имеют право на запись в образовательные учреждения Новосибирска. Их обучение осуществляется по спецпрограммам и планам, которые составляются в индивидуальном порядке.
Для записи в школу родители ребенка с ОВЗ должны представить комплект документов и приложить к нему медицинское заключение и рекомендацию врача.
Подать документы на запись в новосибирскую школу в первый класс в текущем году можно несколькими способами:
Для записи через «Госуслуги» нужно иметь верифицированный аккаунт на сайте — он даст возможность воспользоваться соответствующей госуслугой.
Если документы подаются в первую волну записи, решение о зачислении ребенка в первый класс будет размещено на сайте школы в июне 2022 года, после приема всех заявлений. Если подача заранее подготовленных документов планируется во временные рамки второй волны, решение сообщается родителям в течение трех рабочих дней начиная с даты оформления запроса на запись в первый класс.
Отказать в записи ребенка в новосибирской школе могут только в силу одной причины — в МОУ нет мест. В этом случае родители должны подготовить комплект документов, включая письменный отказ о приеме из школы, и обратиться за помощью в соответствующий департамент города. Его сотрудники окажут содействие в устройстве ребенка в другое учебное заведение.