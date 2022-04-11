С 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями

Необходимо заранее уточнить обстоятельства записи и учитывать, если ли у ребенка приоритетное право зачисления, а также подачи всех требуемых и заранее подготовленных документов. Родители несовершеннолетних, обладающих таким правом, подают документы в период действия первой волны. Право приоритетной записи есть у несовершеннолетних из семей, где отцы или матери — военнослужащие либо служащие в рядах правоохранительных органов. Также правом на первоочередную запись обладают мальчики и девочки, оставшиеся без родительского попечения (сироты), дети из семей, в которых или мать, или отец или и мать, и отец — инвалиды. В первую волну записи в начальный класс зачисляются несовершеннолетние из многодетных семей, а также дети работников судебной системы.