С 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями

С 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями
С 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями
Сегодня, 16:13ОбществоФото: piqsels.comС 1 апреля 2022 года запись в школу в Новосибирске пройдет с нововведениями
Запись в школу в 2022 году в Новосибирске началась 1 апреля — это первая волна, в рамках которой подать документы для зачисления можно будет до 30 июня. В эту волну подать документы в школу, в частности, смогут родители детей, проживающих по адресам, которые закреплены за конкретным учебным заведением.

Как записать ребенка в школу, если он не прописан по адресу, закрепленному за МОУ, когда нужно подать документы — эти и другие вопросы разбираем в этой статье.

Что изменилось в законе?

Какие документы в школу законным представителям новосибирских мальчиков и девочек, собирающихся в этом сентябре в первый класс, необходимо собрать и подать? С текущего года в перечень требуемых и обязательных документов были внесены:

  • документы (свидетельства о рождении государственного образца) на детей (старших) из семьи, которые уже ходят в конкретную школу — их подача обязательна, если несовершеннолетний идет в это же МОУ, имея на это приоритетное право;
  • справка о том, что ребенок зарегистрирован по определенному адресу, подавать нет необходимости, если его законные представители намерены подать документы в МОУ, которое уже посещают другие дети (братья, сестры будущего школьника).

Кроме того, с текущего года запись в первые классы новосибирских общеобразовательных школ стала возможной в режиме онлайн — через веб-ресурс «Госуслуги». На этом ресурсе заявителям потребуется предварительно зарегистрироваться.

Когда начнется запись в первые классы в Новосибирске?

В Новосибирске в 2022 году запись в первые классы местных гимназий, лицеев и школ будет проводиться волнами — всего их две:

  • первая — стартовала с 1 апреля. Официальная запись будет вестись до конца июня, можно подавать справки и документы по тем, кто проживает по адресам, законодательно закрепленным за определенными городскими МОУ;
  • вторая — с начала июля. Официальная запись прекращается 5 сентября, в эту волну собранные заранее документы могут подавать законные представители мальчиков и девочек, которые не проживают по адресам, закрепленными за МОУ или другим учреждением (гимназией, лицеем).
Когда начнется запись в первые классы в Новосибирске?
Фото:piqsels.com

Необходимо заранее уточнить обстоятельства записи и учитывать, если ли у ребенка приоритетное право зачисления, а также подачи всех требуемых и заранее подготовленных документов. Родители несовершеннолетних, обладающих таким правом, подают документы в период действия первой волны. Право приоритетной записи есть у несовершеннолетних из семей, где отцы или матери — военнослужащие либо служащие в рядах правоохранительных органов. Также правом на первоочередную запись обладают мальчики и девочки, оставшиеся без родительского попечения (сироты), дети из семей, в которых или мать, или отец или и мать, и отец — инвалиды. В первую волну записи в начальный класс зачисляются несовершеннолетние из многодетных семей, а также дети работников судебной системы.

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Список адресов, которые на городском уровне закреплены за отдельно взятой образовательной организацией в Новосибирске, можно посмотреть на сайте самой организации или на интернет-портале департамента, который отвечает в городе за образование. Такие данные публикуются заранее — задолго до той даты, с которой стартует зачисление и ведется подача заранее подготовленных и собранных документов.

Сколько лет должно быть ребенку?

По нормам законодательства, действующим в Российской Федерации, в первые классы новосибирских школ и МОУ других регионов страны открывается запись детей: им на начало первого месяца осени текущего года уже должно исполниться восемь лет. Минимально допустимый на уровне закона возраст записи — шесть с половиной лет.

Допускается возможность подачи документов, а также возможность начала записи и оформления на обучение мальчиков и девочек более старшего или младшего возраста. В этой ситуации вопросы записи решаются только индивидуально и очно, и законные представители будущих новосибирских учеников должны обращаться напрямую в канцелярию МОУ, имея при себе все собранные и должным образом оформленные документы.

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Для подачи в рамках зачисления в первые классы и официальной записи законные представители новосибирских первоклашек должны подготовить пакет заранее определенных документов:

  • государственный документ (свидетельство о рождении) будущего школьника и его СНИЛС;
  • медицинскую карту установленной формы;
  • копию паспорта отца, матери — одного из законных представителей;
  • справку о прописке (постоянной регистрации по месту пребывания).
Список документов, которые нужны для зачисления в школу
Фото:piqsels.com

Медицинскую карту оформляют в ДОУ (детском саду), если несовершеннолетний в нем числился, или в той поликлинике, где обслуживается несовершеннолетний. Если семья имеет право первоочередной записи в МОУ в первый класс, нужно приложить к комплекту документов соответствующие справки.

Обязательно ли представлять медицинское заключение и прививочный сертификат?

Ни одна школа в Новосибирске не имеет права требовать от родителей подавать вместе с основными документами прививочный сертификат, равно как и представлять дополнительное медицинское заключение. Все это подается исключительно по желанию самих законных представителей несовершеннолетних.

Что делать, если мест по прописке нет?

Ситуация, когда образовательная организация отказывает в записи ребенка по прописке по причине отсутствия вакантных мест, в Новосибирске практически исключена. Каждый адрес города закреплен за несколькими образовательными учреждениями, так что в одном из них место обязательно найдется.

Однако, если отказ все-таки есть, родители должны получить его в виде документа — в письменном виде, и уже с ним направляться в департамент или подразделение, отвечающее в Новосибирске за образование, для дальнейшего решения вопроса.

Правила приема в школу детей с ОВЗ

Дети, у которых есть выявленные ОВЗ, имеют право на запись в образовательные учреждения Новосибирска. Их обучение осуществляется по спецпрограммам и планам, которые составляются в индивидуальном порядке.

Для записи в школу родители ребенка с ОВЗ должны представить комплект документов и приложить к нему медицинское заключение и рекомендацию врача.

Как подать заявление в первый класс в Новосибирске?

Подать документы на запись в новосибирскую школу в первый класс в текущем году можно несколькими способами:

  • через сайт «Госуслуги», направив все необходимое в электронном виде;
  • обратившись в местный многофункциональный центр (МФЦ);
  • обратившись в школу, имея на руках все необходимые документы.

Для записи через «Госуслуги» нужно иметь верифицированный аккаунт на сайте — он даст возможность воспользоваться соответствующей госуслугой.

Как подать заявление в первый класс в Новосибирске?
Фото:piqsels.com

Когда ребенка зачислят в школу?

Если документы подаются в первую волну записи, решение о зачислении ребенка в первый класс будет размещено на сайте школы в июне 2022 года, после приема всех заявлений. Если подача заранее подготовленных документов планируется во временные рамки второй волны, решение сообщается родителям в течение трех рабочих дней начиная с даты оформления запроса на запись в первый класс.

Могут ли отказать в приеме?

Отказать в записи ребенка в новосибирской школе могут только в силу одной причины — в МОУ нет мест. В этом случае родители должны подготовить комплект документов, включая письменный отказ о приеме из школы, и обратиться за помощью в соответствующий департамент города. Его сотрудники окажут содействие в устройстве ребенка в другое учебное заведение.

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