«20 главных событий России за 20 лет»: рост доходов жителей страны

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 90-е годы экономика России упала на самое дно. А вместе с ней на дно упал и уровень жизни. Заводы стояли, зарплаты не выплачивались. Люди выживали за счет случайных заработков, питались тем, что вырастили на приусадебных участках. Но с началом нулевых ситуация стала резко выправляться. 22 года назад экономика оживилась.
Вместе с восстановлением экономики стали расти и доходы россиян. По данным Росстата до 2008 года ежегодный рост доходов составлял в среднем 12%. Затем мировой финансовый кризис замедлил развитие, но еще несколько лет рост доходов оставался положительным. Граждане ежегодно получали приличную надбавку к уровню своего дохода. За 20 лет развития россияне накопили значительное количество имущества. Так в 2000 году два телевизора в доме было только у 24 семей из 100, а в 2020 году уже у 90 семей из сотни. В 2000 году машина была только у четверти семей, сейчас личное авто есть в каждой второй семьи. Такие устройства как посудомоечные машины и мобильные телефоны в 2000 году были большой редкостью, сейчас посудомойка есть почти в каждом десятом домохозяйстве, а мобильный телефон практически у каждого жителя страны. Похожие перемены произошли и в сфере недвижимости. В 2000 году в стране насчитывалось 2,8 млрд квадратных метров жилья, в 2020 уже 3,9 млрд квадратных метров. Такая динамика была обусловлена спросом, который обеспечивался ростом доходов.
Еще один важный показатель — это отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму. Все эти 20 лет показатель был позитивным. В 2000 году на зарплату среднестатистического россиянина мог прожить только он сам, в 2005 — двое человек, в 2015 — трое, а в 2020 — четверо.
Тесно связан с ростом доходов и показатель безработицы. В 2000 году страна стартовала с отметки в 10,6%. Каждый десятый трудоспособный житель России не мог найти работу. Официально нигде не работали 7,7 млн человек. К 2014 году мы достигли минимального показателя показателя 5,2% или 3,9 млн человек. До этого подобный уровень безработицы наблюдался только в 1992 году, когда еще была сильна инерция от советской экономики.
Самым ощутимым итогом этих процессов стала продолжительность жизни, которая выросла благодаря развитию здравоохранения, спорта, улучшению бытовых условий, качества питания и доступа к высококвалифицированной медицине. За 20 лет средний предельный возраст с 65,3 лет повысился до 74,2.