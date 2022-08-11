В Новосибирск пришли новые штаммы коронавируса — «кентавр» и «ниндзя», спровоцировавшие рост заболеваемости. Чем они опасны? Какие симптомы имеет «кентавр»? Есть ли действенная терапия против них? Помогает ли ревакцинация? Ответы читайте в нашем материале.

Несмотря на то что новые штаммы коронавируса только недавно начали свое распространение по миру, о них известно уже немало. ВОЗ пристально изучает новые вирусы и призывает ученых всех стран вести тщательный мониторинг новых мутаций COVID-19. Так, известно, что «кентавр» (BA 2.75) и «ниндзя» (BA 4 и BA 5) являются подвидами омикрон-штамма, выявленного в декабре 2021 года. Изначально эти штаммы родились в Индии, затем распространились по европейским странам. И в июле они уже были обнаружены в России. Роспотребнадзор сразу же взял под контроль течение болезни у пяти инфицированных пациентов, медики начали изучать симптомы, проводить параллели с прошлыми случаями, вести аналитическую работу. Вскоре первые результаты исследования были обнародованы: «кентавр» и «ниндзя» обладают большей контагиозностью, нежели омикрон, то есть способны заражать в несколько раз быстрее своего предшественника. При этом болезнь при «кентавре» протекает легче, не так сильно проявлены симптомы, практически отсутствует поражение легких. Однако эксперты пока не дают позитивных прогнозов, поскольку «кентавр» еще недостаточно изучен. «Особенности этого подварианта омикрона еще предстоит установить», — заявили в Роспотребнадзоре. Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Новосибирска? Фото: Медиахолдинг 1Mi Симптомы нового штамма ковида «кентавр» До Новосибирска уже добрались новые варианты коронавирусных штаммов «кентавр» и «ниндзя». Об этом сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. «Нынешняя небольшая волна будет продолжаться, может, неделю, может, две. Но пока новых субвариантов не видно, поэтому, судя по всему, у нас тоже будет затухание», — считает вирусолог. На начало августа в Новосибирской области был отмечен 20-процентный прирост пациентов с коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей, заявили в региональном отделении Роспотребнадзора. При этом сообщается, что заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и лечатся в домашних условиях. Наиболее часто заражаются штаммами BA 4 и BA 5. Глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил: «За неделю было сделано около 42 000 тестов на COVID-19, из них доля положительных возросла и составила 5%. На прошлой неделе этот показатель был 2%». Среди основных симптомов, как рассказывают врачи, чаще всего называются: боль в горле, потливость и мышечная слабость, кашель и насморк, воспаленные лимфоузлы, невысокая температура. Как видим, симптомы вполне схожи с признаками ОРВИ, что является весьма коварным фактором, так как многие пациенты попросту не распознают у себя коронавирус, решив, что переохладились и простыли. Симптомы нового штамма ковида «кентавр» Фото: Медиахолдинг 1Mi Насколько опасен «кентавр» для новосибирцев? Исходя из текущей ситуации с новыми штаммами коронавируса «кентавр» и «ниндзя», пока нет необходимости говорить об их большой опасности. Однако есть ряд пациентов, которым нужно быть осторожными, следить за симптомами недомогания и, если подошел срок, записываться на ревакцинацию от коронавируса. Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов заявил: «Это лица старше 60 лет, страдающие сахарным диабетом I или II типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели». Насколько опасен «кентавр» для новосибирцев? Фото: Медиахолдинг 1Mi Тем временем Новосибирская область полностью готова к вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В регион завезены необходимые объемы вакцины. Как сообщает региональный минздрав, на складах хранится 293 451 комплект вакцины для взрослых и 641 комплект «Спутник М» для подростков 12 — 17 лет. Желающие пройти иммунизацию могут сделать это совершенно бесплатно в районной поликлинике по месту жительства, в специально открытых прививочных кабинетах, в частных клиниках.

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