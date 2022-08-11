Муралы, посвященные участникам СВО на Донбассе, появятся в Новосибирской области

При поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои #Своих Не Бросаем» на фасадах зданий в честь героев Донбасса – жителей нашего региона появятся муралы, представляющие собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения.

Размещение муралов, которое проводится при софинансировании Фонда президентских грантов, уже началось в г. Новосибирске. «Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик жили под мирным небом. Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке Правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учетом предложений неравнодушных жителей региона», – прокомментировала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. В субъектах Российской Федерации накоплен определенный опыт реализации военно-мемориальных мероприятий – на фасадах домов создаются изображения военнослужащих, награжденных государственными наградами. Улицам, площадям и скверам присваиваются имена погибших в ходе спецоперации, размещаются мемориальные доски на зданиях школ, где учились военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации и награжденные орденом Мужества, в их честь устанавливаются мемориально-значимые объекты. В планирование и реализацию таких мероприятий активно вовлекаются общественные организации, родственники военнослужащих, молодежь. Областные власти продолжат поддержку данных мероприятий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter