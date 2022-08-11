Пьяного спящего мужчину в парке приняли за труп в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска нашли тело мужчины под кустами, но он оказался живым и очень пьяным. Информацию подтвердили в СУ СКР по региону.

Очевидцы заметили тело мужчины на улице 25 лет Октября, 19, которое лежало в кустах. На место происшествия приехала полиция, а там уже и выяснилось, что человек жив, но находится в сильном алкогольном опьянении. «Мужчина жив – он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», - уточнила и. о. старшего помощника руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Кристина Оберемченко. В настоящее время состояние мужчины неизвестно, но люди в социальных сетях пишут, что его куда-то увезли.

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