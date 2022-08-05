Разложившийся труп женщины нашли под Новосибирском – её убили из-за долга

Тело убитой женщины нашли в лесу под Новосибирском

В Коченёвском районе Новосибирской области нашли мертвое тело женщины. Убийцей оказался 25-летний парень, которого удалось задержать. Злоумышленник расправился над жертвой в октябре 2021 года, а обнаружили труп только сейчас. Информацию подтвердили в Следственном комитете по региону.

По данным следствия, все произошло в деревне Троицк – в лесу. Молодой человек 25-лет поругался с 44-летней женщиной, которая задолжала ему какую-то сумму. В ходе конфликта разъяренный мужчина ударил сибирячку 28 раз в грудь – от полученных травм она скончалась. Преступник сбежал, а тело оставил в лесопосадке, где его не замечали до этого времени. В общей сложности труп пролежал там почти год. Обнаружили частично уже скелетированную женщину прохожие. Правоохранители вычислили предполагаемого убийцу и задержали. Личность убитой также удалось восстановить. Проводится дальнейшее расследование.

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