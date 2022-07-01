Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался

Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался
Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался
Вчера, 12:19КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Крупный пожар произошел в частом доме экс-супруги местного бизнесмена в поселке Сузун Новосибирской области 30 июня. Женщина погибла, а муж оказался на допросе у следователей – его подозревают в поджоге.

«Мужчина известный в местных кругах предприниматель, владелец аквапарка. Эту семью все давно знают, они были дружными, у них двое детей. Вот муж постоянно её ревновал и из-за этого у них возникали порой конфликты. Видимо, и в ту ночь они поругались на этой почве», - рассказали местные жители, решившие остаться анонимными.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители Новосибирской области. При этом сами они уверены, что это был намеренный поджог, совершенный бизнесменом.

«Мужчина пришел домой к 38-летней бывшей жене пьяным. Они поругались, и он её зарезал. Потом вышел во двор и поджог дом вместе с телом. Долго новосибирец не скрывался, пришел с повинной на утро. Видимо, совесть заела. Он уже дал признательные показания», - сообщил Atas.info источник в правоохранительных органах.

Следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело. Расследования продолжается.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьпожарубийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы