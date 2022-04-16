Пенсионер поджег сухую траву вместе с домов в Новосибирской области

Утром 16 апреля в поселке Дивинка Новосибирской области вспыхнул частный дом из-за поджога сухой травы пожилым хозяином. Сгоревшие конструкции продолжают тушить сотрудники МЧС России по региону, сообщили Atas.info очевидцы.
Сообщение о возгорании деревянного дома в Болотнинском районе поступило в МЧС около 11 часов утра. Жилище пары пенсионеров выгорело за считанные минуты.
«Хозяин дома жег сухую траву в огороде. Из-за ветра огонь быстро перебрался на сарай, потом на дом. Пока на место ехали пожарные, супругу пенсионера помогли вызволить на улицу через окно соседи. Пострадавших нет», - сообщили Atas.info в Единой дежурной диспетчерской службе Новосибирской области.
На ликвидации возгорания продолжают работать специалисты МЧС.
Ранее в деревне Серп и Молот в Венгеровском районе Новосибирской области загорелись 15 домов. От возгорания пожарным удалось спасти четыре жилища и квартиру.