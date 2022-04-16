Пенсионер поджег сухую траву вместе с домов в Новосибирской области

«Хозяин дома жег сухую траву в огороде. Из-за ветра огонь быстро перебрался на сарай, потом на дом. Пока на место ехали пожарные, супругу пенсионера помогли вызволить на улицу через окно соседи. Пострадавших нет», - сообщили Atas.info в Единой дежурной диспетчерской службе Новосибирской области.