10-летнего ребенка убило перевернувшейся иномаркой под Новосибирском

По данным ведомства, 20-летний водитель ехал по улице Ермака на автомобиле Nissan Primera. В один момент молодой человек решил обогнать другую машину, но не справился с управлением. Ниссан слетел с дороги и перевернулся.
Иномарка придавила 10-летнего мальчика, который был на придомовой территории частного дома. Школьник скончался от полученных травм.
Медицинская экспертиза показала, что водитель не был под алкогольным опьянением. На него завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения виновника аварии.