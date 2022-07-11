10-летнего ребенка убило перевернувшейся иномаркой под Новосибирском

10-летнего ребенка убило перевернувшейся иномаркой под Новосибирском
10-летнего ребенка убило перевернувшейся иномаркой под Новосибирском
Вчера, 13:29ПроисшествияФото: © VK.COM/YZNAI_VSE_NSK

20-летний водитель насмерть сбил ребенка в Новосибирской области

В городе Барабинск Новосибирской области 9 июля молодой водитель по неосторожности сбил ребенка – его автомобиль перевернулся прямо на школьника, о чем сообщают в ГУ МВД по региону

По данным ведомства, 20-летний водитель ехал по улице Ермака на автомобиле Nissan Primera. В один момент молодой человек решил обогнать другую машину, но не справился с управлением. Ниссан слетел с дороги и перевернулся.

Иномарка придавила 10-летнего мальчика, который был на придомовой территории частного дома. Школьник скончался от полученных травм.

Медицинская экспертиза показала, что водитель не был под алкогольным опьянением. На него завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения виновника аварии.

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