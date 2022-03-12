Исполнительные органы госвласти НСО отказались от Instagram и Facebook

Блокировка социальных сетей компании Meta в России побудило чиновников и политиков к поиску новых платформ, где можно держать связь с населением.
Напомним, Генпрокуратура потребовала запретить Instagram из-за политики компании, которая поддержала агрессию по национальному признаку в отношении граждан России.
Исполнительные органы государственной власти Новосибирской области больше не будут использовать в работе Instagram и Facebook. Такое заявление сделал замруководителя администрации губернатора и правительства Сергей Нешумов. Речь идет о правительстве, областных исполнительных органах и территориальных органов госвласти.
Ранее о переходе в новую соцсеть сообщил мэр Анатоли Локоть. Он предложил подписываться на его страницы ВК и ОК.