Исполнительные органы госвласти НСО отказались от Instagram и Facebook

Исполнительные органы государственной власти Новосибирской области больше не будут использовать в работе Instagram и Facebook. Такое заявление сделал замруководителя администрации губернатора и правительства Сергей Нешумов. Речь идет о правительстве, областных исполнительных органах и территориальных органов госвласти.