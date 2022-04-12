Кого мобилизуют в первую очередь по закону, действующему в 2022 году в России

Кого мобилизуют в первую очередь по закону, действующему в 2022 году в России
Кого мобилизуют в первую очередь по закону, действующему в 2022 году в России
Сегодня, 14:42ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Возможна ли экстренная мобилизация в 2022 году, а если она станет необходима, то кого могут призвать по закону РФ – в материале Atas.info

Кого из граждан России мобилизуют в первую очередь, если будет необходимо ввести экстренную мобилизацию в 2022 году. Atas.info изучил закон, который действует в этом году.

Мобилизация – это когда призывают военнообязанных граждан для обороны России в военное время. Объявляется она только президентом, если произошла агрессия против страны. Порядок мобилизации регламентирует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», опубликованный на сайте правительства РФ.

Мобилизовать могут военнообязанных жителей РФ, которые уже прошли срочную службу или учебу на военной кафедре. Однако их в таком случае будут призывать по разрядам – первыми в ход пойдут запасники младших возрастов.

Фото:Atas.info

В случае необходимости на службу по закону мобилизации могут отправить военнообязанных любого возраста. Матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет. Младшие офицеры остаются в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет. Женщин, которые находятся в запасе, могут призвать до 45 лет, а имеющих воинское звание – до 50 лет.

Военные эксперты считают, что в первую очередь при объявлении всеобщей мобилизации в РФ призвали бы оплачиваемый резерв – мужчин, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или в воинских частях.

Материалы по теме:
спецоперацияАрмия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы