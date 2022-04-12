Кого мобилизуют в первую очередь по закону, действующему в 2022 году в России

Возможна ли экстренная мобилизация в 2022 году, а если она станет необходима, то кого могут призвать по закону РФ – в материале Atas.info

Кого из граждан России мобилизуют в первую очередь, если будет необходимо ввести экстренную мобилизацию в 2022 году. Atas.info изучил закон, который действует в этом году. Мобилизация – это когда призывают военнообязанных граждан для обороны России в военное время. Объявляется она только президентом, если произошла агрессия против страны. Порядок мобилизации регламентирует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», опубликованный на сайте правительства РФ. Мобилизовать могут военнообязанных жителей РФ, которые уже прошли срочную службу или учебу на военной кафедре. Однако их в таком случае будут призывать по разрядам – первыми в ход пойдут запасники младших возрастов. Фото: Atas.info В случае необходимости на службу по закону мобилизации могут отправить военнообязанных любого возраста. Матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет. Младшие офицеры остаются в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет. Женщин, которые находятся в запасе, могут призвать до 45 лет, а имеющих воинское звание – до 50 лет. Военные эксперты считают, что в первую очередь при объявлении всеобщей мобилизации в РФ призвали бы оплачиваемый резерв – мужчин, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или в воинских частях.

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