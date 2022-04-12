Новый Урок цифры в апреле 2022 научит школьников разрабатывать приложения

Новый Урок цифры в апреле 2022 научит школьников разрабатывать приложения
Новый Урок цифры в апреле 2022 научит школьников разрабатывать приложения
Сегодня, 07:37ОбществоФото: Минцифра Новосибирской области
Школьники со всей страны, включая Новосибирскую область, присоединятся к новому «Уроку цифры» - Быстрая разработка приложений. Всероссийский образовательный проект продлится с 11 до 30 апреля. Рассказываем, как принять участие и чему можно научиться.

Отмечено, что информационный урок рассчитан на учащихся 1 – 11-х классов. На следующем «Уроке цифры» школьники познакомятся с разработкой приложений на основе технологии «Low-code». Изучив материал, им предстоит самостоятельно собрать приложение из модулей.

Ещё 6 апреля в Новосибирской области провели «Урок цифры» по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». Школьникам рассказали, о квантовой физике и какую роль играют холодные ионы.

Кроме того, школьникам доступно обучение по разработке бизнес-приложений в среде «1С:Предприятие». Также участие в соревновании по IT-направлению.

«Урок цифры» - разработка Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С». На официальном сайте проекта есть расписание занятий, тренажёры, видеоуроки и многая другая информация для родителей и обучающихся.

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