Заработная плата работников РЖД с 1 мая поднимется на 5%

Заработная плата работников РЖД с 1 мая поднимется на 5%
Заработная плата работников РЖД с 1 мая поднимется на 5%
Сегодня, 10:19ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В ОАО «Российские железные дороги» с первого мая планируют увеличить на 5% размер оплаты труда сотрудников. Об этом рассказал генеральный директор компании Олег Белозёров в рамках оперативного совещания.

В ходе своего выступления глава холдинга отметил, что люди всегда были и остаются главной ценностью Российских железных дорог, пишет newsnn.ru.

«РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — сообщил Олег Белозёров.

Отмечается, что компания уже второй раз поднимает размер заработной платы своих сотрудников в текущем году. Первое увеличение зарплаты работников, на 4,2%, произошло первого марта. Таким образом, всего с начала года зарплата работников холдинга выросла более чем на девять процентов.

Вместе с тем в планах РЖД также проиндексировать зарплаты работников частных медицинских и образовательных учреждений компании.

Холдинг «РЖД» — это государственная вертикально интегрированная компания России. Она владеет инфраструктурой общего пользования, а также является ведущим перевозчиком сети железных дорог РФ. Компания образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. Государство владеет 100% акций холдинга. На основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» правительство России исполняет от имени государства полномочия акционера ОАО «РЖД».

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