Что будет с работой и зарплатой в Новосибирске, если компании ушли из России

Что будет с работой и зарплатой в Новосибирске, если компании ушли из России
Что будет с работой и зарплатой в Новосибирске, если компании ушли из России
Вчера, 09:48ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Как повлияло закрытие иностранных компаний в Новосибирске на безработицу

В настоящий момент эксперты рынка труда не видят предстоящей безработицы. Однако теперь завышают требования не работодатели, а работники. Первая и основная причина – это поднятие зарплаты. Да и летом мало кто находится в поисках работы – разбираемся подробнее.

Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина рассказала, сколько россиян останутся без работы после ухода иностранных компаний и что с ними будет дальше. С февраля 2022 года ситуация на рынке труда напомнила прошлый и позапрошлый год – когда царила эпидемия коронавируса. Вся работа просто была остановлена на паузу.

Только с начала текущего года на биржу труда обратились почти 38 тысяч человек, о чем свидетельствует Министерство труда НСО. При этом, половина соискателей не намерены снижать уровень своей зарплаты, и даже наоборот – индексируют ее исходя из ситуации в мире. Например. увеличения цен в магазине сотрудник просит компенсировать работодателя, путем повышения зарплаты.

А вот с уходом иностранных компаний эксперт отмечает, что сейчас в России около 7 млн безработных – а это 10% от всего рынка труда. На кадровом рынке около 70 млн человек. Об этом свидетельствует Центр стратегических разработок, который выпустил исследование на тему зарубежного бизнеса в новых реалиях, пишет НГС.

Каждый регион чувствует по-своему уход брендов. Например, новосибирцы потряслись закрытием «Макдоналдса», но тут же обрадовались открытием «Вкусно - и точка».

И всё же всплеска безработицы, по мнению Натальи Даниной, не предвидится, несмотря на то, что есть знаковые и яркие уходы. К тому же часть сотрудников получали компенсацию за приостановку деятельности. Именно поэтому люди не спешат искать работу.

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