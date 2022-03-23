Пособие по безработице 2022 – как оформить и какой размер выплаты

Пособие по безработице 2022 – как оформить и какой размер выплаты
Пособие по безработице 2022 – как оформить и какой размер выплаты
Сегодня, 11:40ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Пособие по безработице в 2022 году могут оформить люди предпенсионного возраста и те, кто уволился в год обращения в центр занятости. От чего зависит размер выплаты и как подать заявление – в материале Atas.info.

На одобрение пособия могут рассчитывать россияне, со стажем 26 недель на последнем месте работе. При этом, которые уволились в тот самый год, когда обратились в центр занятости.

Размер выплаты зависит от среднего заработка. В процентах это выглядит так:

  • первые три месяца - 75%, но не более 12 792 ₽
  • вторые четыре месяца - 60%, но не более 5 000 ₽
  • с восьмого месяца - 45%, но не более 12 792 ₽

Кому полагаются пособия по безработице

В начислении выплат могут отказать занятым людям, которые работают без трудового договора. Речь о предпринимателях, студентах на очной форме, учредителях компаний, членах фермерских хозяйств.

Кроме того, в некоторых случаях пособие на три месяца предоставляют людям, которые впервые ищут работу, либо проработали меньше 26 недель, а также предпенсионерам (до выхода на пенсию менее 5 лет). Выплату последние получают ровно год, однако с учётом стажа срок могут увеличивать.

Как оформить пособие по безработице в 2022

За пособием можно обратится в региональный центр занятости, либо через портал «Госуслуги». Для этого понадобятся паспорт, диплом или аттестат, трудовая книжка.

В заявлении нужно указать место жительства, стаж работы и образование (при наличии), социальный статус. После ждать решения о признании вас безработным.

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