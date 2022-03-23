Пособие по безработице 2022 – как оформить и какой размер выплаты

На одобрение пособия могут рассчитывать россияне, со стажем 26 недель на последнем месте работе. При этом, которые уволились в тот самый год, когда обратились в центр занятости.
Размер выплаты зависит от среднего заработка. В процентах это выглядит так:
Кому полагаются пособия по безработице
В начислении выплат могут отказать занятым людям, которые работают без трудового договора. Речь о предпринимателях, студентах на очной форме, учредителях компаний, членах фермерских хозяйств.
Кроме того, в некоторых случаях пособие на три месяца предоставляют людям, которые впервые ищут работу, либо проработали меньше 26 недель, а также предпенсионерам (до выхода на пенсию менее 5 лет). Выплату последние получают ровно год, однако с учётом стажа срок могут увеличивать.
Как оформить пособие по безработице в 2022
За пособием можно обратится в региональный центр занятости, либо через портал «Госуслуги». Для этого понадобятся паспорт, диплом или аттестат, трудовая книжка.
В заявлении нужно указать место жительства, стаж работы и образование (при наличии), социальный статус. После ждать решения о признании вас безработным.