Новая жизнь театра Афанасьева: впервые в собственном здании

«Уже через несколько недель актёры и сотрудники театра станут полноправными хозяевами здания, но сегодня всё-таки хозяевами и главными действующими лицами здесь ещё являются строители. Огромное спасибо за такой подарок к вашему профессиональному празднику застройщику – РСУ-5! Уникальность этой строительной компании в том, что они не только строят, но и владеют высшим пилотажем строительного мастерства – способностью реконструировать и восстанавливать, делать лучше, чем было. Не просто восстановить первоначальный облик, но и насытить здание современным комфортом, оборудованием, материалами – таких организаций единицы, и РСУ-5, надёжный партнёр Новосибирской области – одна из них».