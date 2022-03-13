Бузова, Собчак и другие звезды попрощались со своими подписчиками в Instagram

Российские звезды попрощались со своими подписчиками в Instagram

В понедельник, 14 марта, начнётся блокировка в России Instagram. Роскомнадзор дал пользователям 48 часов для переноса своих фото и видео. Двое суток прощались с самой популярной социальной сетью российские знаменитости, которые активно вели там блоги, общались с подписчиками, а также зарабатывали десятки миллионов.

Звёзды по-разному отреагировали на блокировку Instagram – кто-то признался, что все 48 часов плакал, пока писал прощальный пост, другие же покорно приняли ситуацию и пригласили фолловеров в Telegram-канал. Стойко попрощалась с подписчиками в Инстаграм Ксения Собчак: «Я обойдусь без долгих речей - просто благодарна каждому из 9 млн за то, что моя страница была вам интересна, за мой ежедневно взрывающийся директ, за то сообщество, которое сформировалось за эти годы». Также известная российская журналистка показала лайфхак, как сохранить «для внуков» копию аккаунта. А вот Ольга Бузова напротив, не смогла сдержать слёз. Она поделилась с фанатами воспоминаниями, а также призналась, как была счастлива делиться с ними своими историями в Инстаграм. «Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года…(12.12.2012) а делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями… Сейчас пишу пост и плачу надеюсь, это все не правда, и мы останемся тут… Я говорила это много раз, и сейчас хочу сказать ещё ! Я люблю Вас, и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет», - написала последний пост Ольга Бузова. Поблагодарила за любовь и поддержку каждого подписчика в Instagram Клава Кока. Свою аудиторию в 8,1 миллионов человек она назвала искренней, доброй и самой родной. Фото: Instagram/@klavacoca «Грустно…. Я вела инсту 9 лет… Здесь целая жизнь, моя музыка, трогательные переписки, милые сохранёнки, глупые сторис и главное - ВЫ!!!». Не оставил без внимания своих фанатов и самый молодой в России музыкальный продюсер Slava Marlow. Вот что он написал на прощание: Фото: Фото из Instagram Slava Marlow Российские звёзды потеряют десятки миллионов рублей из-за блокировки Instagram Самая яркая звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова имеет в Instagram 23,3 миллиона подписчиков. Телеведущая раскрывала, что рекламный пост в её профиле может стоить до 800 тысячи рублей. Стоимость ролика в сторис стоит 250 тысяч. Только за 2021 год поп-дива заработала на различных проектах около 3 миллионов долларов. Социальные сети приносили внушительную прибыль и Ксении Собчак. Проекты в Instagram и YouTube принесли телеведущей доход в размере около 4 миллионов долларов в 2021 году. Блогер Анастасия Ивлеева с 19 миллионами фолловеров зарабатывала свыше 30 миллионов рублей в год в социальной сети. А Даня Милохин получал около 10 миллионов. Также Instagram был источником прибыли для Регины Тодоренко, Яны Рудковской, Моргенштерна и многих других знаменитостей.

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