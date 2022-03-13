Новосибирцам рассылают фейки о платном WhatsApp

Новосибирцам рассылают фейки о платном WhatsApp
Новосибирцам рассылают фейки о платном WhatsApp
Сегодня, 14:37ОбществоФото: pixabay.com

Новосибирцам рассылают фейки о платном WhatsApp

Отправители требуют переслать фейковое сообщение друзьям, чтобы WhatsApp остался бесплатным.

Пользователи WhatsApp из Новосибирска начали получать сообщения о том, что сообщения станут платными. Текст рассылки появился в распоряжении Atas.info.

Сибиряков предупредили, что в ближайшее время мессенджер станет платным. От имени разработчиков WhatsApp мошенники отметили, что одно сообщение будет стоить 0,01 евро.

Фото:atas.info

При этом хакеры обнадёжили пользователей тем, что подобных «санкций» можно избежать. Следует переслать это SMS десяти друзьям.

«Мне прислали сообщение якобы от разработчиков приложения. Подобное получили многие мои друзья. Благо, что не просили оплатить подписку на WhatsApp, а может скоро и это потребуют», - поделилась читательница Atas.info.

Таким образом, владелец аккаунта подтвердит активность. К слову, эксперты заявили, что подобные рассылки дело рук мошенников и реагировать на них не стоит.

Напомним, с 14 марта в России перестанет работать Instagram. Социальная сеть попала под блокировку Роскомнадзора из-за материалов с призывами к насилию.

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