Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России

Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России
Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России
Сегодня, 13:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В России заблокируют Instagram 14 марта

Роскомнадзор напомнил россиянам, когда отключат Instagram. Решение о блокировки приняли из-за материалов, указывающих на «геноцид».

Пользователи Instagram останутся без аккаунтов уже с 00:00 в понедельник 14 марта. Роскомнадзор блокирует самую популярную в стране социальную сеть на фоне происходящего в Украине.

Ведомство отключает Instagram из-за материалов, которые призывали к насилию против российской армии. Напомним, ранее Meta Platforms Inc разрешила пользователям из нескольких стран публиковать подобные посты.

Россиянам дали 48 часов для переноса своих фото и видео из интернет-платформы. Стоит отметить, что на январь 2021 года соцсеть охватывала 56 миллионов подписчиков из России.

Напомним, Роскомнадзор разослал письма владельцам профилей в Инстаграме, где напомнил о существовании «ВКонтакте» и «Одноклассников». Также многие знаменитости сообщили о переходе в телеграмм-канал.

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