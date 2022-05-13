Андрей Воробьев: В Подмосковье будет запущен единый стандарт для глэмпингов и гостин

Как пишет 360tv.ru, губернатор Московской области обратил внимание присутствующих на то, что туризм играет важную роль как в развитии бизнеса, так и в культурной жизни Московской области. На данный момент в регионе функционируют 24 глэмпинга, еще шесть – в процессе строительства. Воробьев с удовлетворением отметил, что большинство глэмпингов постоянно расширяется. По его словам, это обстоятельство является лучшим показателем интереса туристов к данному формату отдыха. Губернатор выразил убеждение, что туристы должны получать услуги самого высокого качества. В свою очередь, властям региона нужно оказывать создателям глэмпингов всю возможную поддержку – в форме субсидий, грантов, предоставления земельных участков. Учитывая, что меры поддержки гостиничного бизнеса в России сегодня рассматривают на федеральном уровне, Подмосковье должно следовать этому позитивному примеру, убежден Андрей Воробьев.