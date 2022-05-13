Андрей Воробьев: В Подмосковье будет запущен единый стандарт для глэмпингов и гостин

Как пишет 360tv.ru, губернатор Московской области обратил внимание присутствующих на то, что туризм играет важную роль как в развитии бизнеса, так и в культурной жизни Московской области. На данный момент в регионе функционируют 24 глэмпинга, еще шесть – в процессе строительства. Воробьев с удовлетворением отметил, что большинство глэмпингов постоянно расширяется. По его словам, это обстоятельство является лучшим показателем интереса туристов к данному формату отдыха. Губернатор выразил убеждение, что туристы должны получать услуги самого высокого качества. В свою очередь, властям региона нужно оказывать создателям глэмпингов всю возможную поддержку – в форме субсидий, грантов, предоставления земельных участков. Учитывая, что меры поддержки гостиничного бизнеса в России сегодня рассматривают на федеральном уровне, Подмосковье должно следовать этому позитивному примеру, убежден Андрей Воробьев.
Именно в Пушкинском городском округе работает легендарный глэмпинг «Под Небом» – лучший в Подмосковье по оценке Комитета по туризму Московской области в 2020 и 2021 гг. Он открыл двери на берегу Пестовского водохранилища. Глэмпинг создан по системе «все включено». За прошедший сезон «Под Небом» обслужил почти 1,4 тысячи гостей.
Сотрудники подмосковного глэмпинга «Под Небом» охотно делятся опытом с предпринимателями из других регионов. Создатели проекта часто организуют мастер-классы для работников туристической индустрии со всей страны.
В ходе встречи губернатор побывал в одной из палаток, обменялся мнениями с туристами и персоналом глэмпинга.
На встречу были приглашены представители экотуристического бизнеса, работающие в формате глэмпингов как на территории Подмосковья, так и за его пределами.
Обсуждая с ними проблемы отрасли, губернатор отметил, что в Подмосковье на реальную поддержку могут рассчитывать инвесторы, которые осуществляют собственные проекты, организуя новые рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц разрабатывают единый стандарт. Благодаря ему туристы получат оптимальный уровень качества отдыха.
Участники встречи предложили новую меру поддержки предпринимателей, занимающихся развитием системы глэмпингов на территории Подмосковья. В ближайшем будущем им позволят выбрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области, где будет отдельная вкладка «глэмпинги». На обработку заявок и на согласование понадобится не более двух недель. Участок предоставят в аренду на срок до пяти лет. Все инвесторы смогут получить сопровождение с момента выбора земельного участка до подписания соглашения об аренде.
Согласно данным Ассоциации глэмпингов России, Подмосковье лидирует в РФ по числу глэмпингов на своей территории. В регионе их 24. Больше всего глэмпингов работает в Дмитрове, Рузе, Коломне, Орехово-Зуевском округе. В настоящее время в Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Ступине, Сергиевом Посаде ведется строительство шести новых точек.