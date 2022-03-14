Новосибирский блогер и мама 10 детей лишилась поддержки с блокировкой Instagram

Мама 10 детей из Новосибирска лишилась поддержки с блокировкой Instagram

На территории России 14 марта 2022 года по решению Роскомнадзора заблокирован Instagram. Многие блогеры с отключением социальной сети потеряли один из главных источников дохода. Мы узнали, чего лишилась известная в Новосибирске мама 10 детей погодок Оксана Усова.

Популярное приложение Instagram ограничили в России на неопределённый срок. Чтобы не потерять прибыль, контракты и друзей пользователи массово перешли в Telegram. Так поступила и сибирячка Оксана Усова, на которую были подписаны около 25 тысячи человек. «Сейчас многие не понимают, что происходит. Надеются, что скоро вновь всё разблокируют, и мы сможем вернуться в привычные мессенджеры. А пока я перешла в Telegram – этого просили мои девчонки (прим. ред. подписчики). Ещё я есть во «ВКонтакте», пробую освоиться в аналоге Instagram – ЯRUS, но пока там не очень удобно», - сказала Оксана. Новосибирский блогер призналась, что в инстаграме деньги не зарабатывала, однако пользовалась бартером - услуга за рекламу. Как многодетная мать она периодически нуждалась в поддержке и помощи от подписчиков. «Всем известно, что мы пережили с моей семьёй. Дочка Любаша проходит лечение от рака, с мужем недавно развелась. Мои фолловеры – это друзья, которые всегда поддерживали добрым словом, а иногда делом. Конечно, не хотелось бы их терять», - поделилась Оксана. Подписчики часто помогали семье Оксаны Усовой финансово, когда девочке требовались дорогостоящие лекарства. При этом не отыскивали в сборах гуманитарной помощи для других больных детей, а также беженцев из Украины. «Я понимаю, как обидно за потерю соцсети тем, кто вёл там бизнес, зарабатывал на жизнь. Но для меня это было только общение. Мы стараемся не терять друг друга. Да, с уходом Instagram аудитория разделилась в мессенджерах, однако многие возвращаются. До последних событий на меня были подписаны 22 тысячи человек. Сейчас во ВК ежедневно прибывают около 1 тысячи человек. В телеграмме уже почти 3 тысячи подписчиков». Девушка поделилась, что оплакивать любимую соцсеть не будет, как это делали российские знаменитости. Она постарается разобраться в других приложениях и продолжит вести блог. «Жизнь на этом не заканчивается. Да мы привыкли к инстаграму – его функционалу. Однако общаться можно и другими способами, на разных платформах, было бы желание – телефоны, контакты есть, тот же телеграмм доступен и удобен, если подразобраться», - заключила сибирячка. Напомним, российских пользователей отключили от Instagram 14 марта 2022 года. До этого заблокировали Facebook. Сейчас всех беспокоит будущее WhatsApp. Чтобы не терять «своих людей» многие знаменитости перешли в Telegram. Там они планируют вновь нарастить аудиторию, заняться проектами. К слову, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и другие российские звёзды зарабатывали в Instagram десятки миллионов рублей в год.

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