Новосибирскую область ждет резкое потепление в ближайшие дни

Новосибирскую область ждет резкое потепление в ближайшие дни
Новосибирскую область ждет резкое потепление в ближайшие дни
Сегодня, 06:35ОбществоФото: pixabay.com
Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Синоптики передают постепенное потепление в Новосибирской области на текущей неделе. В конце месяца ожидаются плюсовые температуры.

Отметим, еще пару дней назад область накрыли морозы, МЧС предупреждало о ЧП на дорогах из-за гололеда и метелей.

14 марта еще будет мороз (-12…-14 градусов) и порывы ветра до 13 м/с. Гололедица создаст риск ДТП на дорогах, но осадков в виде снега не ожидается.

Со среды Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает потепление. Днем температура не будет опускаться ниже -8 градусов. А к конце марта погода будет со знаком плюс.

Гисметео тоже настроен оптимистически. С 14 марта каждый день погода столбик термометра будет показывать на один-два градуса теплее. На следующей неделе будет -1 градус днем, а ночью не холоднее -5 градусов.

Между тем синоптики предупреждают о порывах ветра, который усилятся с 21 марта до 15 м/с.

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