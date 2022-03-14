Новосибирскую область ждет резкое потепление в ближайшие дни

Синоптики передают постепенное потепление в Новосибирской области на текущей неделе. В конце месяца ожидаются плюсовые температуры.
Отметим, еще пару дней назад область накрыли морозы, МЧС предупреждало о ЧП на дорогах из-за гололеда и метелей.
14 марта еще будет мороз (-12…-14 градусов) и порывы ветра до 13 м/с. Гололедица создаст риск ДТП на дорогах, но осадков в виде снега не ожидается.
Со среды Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает потепление. Днем температура не будет опускаться ниже -8 градусов. А к конце марта погода будет со знаком плюс.
Гисметео тоже настроен оптимистически. С 14 марта каждый день погода столбик термометра будет показывать на один-два градуса теплее. На следующей неделе будет -1 градус днем, а ночью не холоднее -5 градусов.
Между тем синоптики предупреждают о порывах ветра, который усилятся с 21 марта до 15 м/с.