У беременной женщины выявили ВИЧ в Новосибирской области

У беременной женщины выявили ВИЧ в Новосибирской области
У беременной женщины выявили ВИЧ в Новосибирской области
Сегодня, 08:49ОбществоФото: pixabay.com
10 ВИЧ-инфицированных в Доволенском районе, из них 6 женщин и 4 мужчины.

В Доволенском районе Новосибирской области ВИЧ-инфекция обнаружена у женщины при постановке на учет по беременности.

Как пишет издание vn.ru, в 2021 году был выявлен один случай ВИЧ у беременной женщине, у трех человек подтвердился диагноз при посещении дерматовенерологического кабинета. Во время профосмотра ВИЧ-инфекция выявлена у двух человек. Еще три человека контактировали с инфицированными.

В Доволенский район на постоянное место жительство прибыл один ВИЧ-инфицированный.

Первый случай ВИЧ выявлен в районе 16 лет назад. За эти годы скончалось 27 человек с данным диагнозом, в качестве причины смерти указан ВИЧ.

Фельдшер кабинета ОМР районной больницы Любовь Галичина отметила, что ситуация в районе стабильная. В данный момент зарегистрировано 60 человек с ВИЧ, антиретровирусная терапия предоставлена 38 пациентам.

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