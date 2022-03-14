У беременной женщины выявили ВИЧ в Новосибирской области

Как пишет издание vn.ru, в 2021 году был выявлен один случай ВИЧ у беременной женщине, у трех человек подтвердился диагноз при посещении дерматовенерологического кабинета. Во время профосмотра ВИЧ-инфекция выявлена у двух человек. Еще три человека контактировали с инфицированными.