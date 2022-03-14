У беременной женщины выявили ВИЧ в Новосибирской области

В Доволенском районе Новосибирской области ВИЧ-инфекция обнаружена у женщины при постановке на учет по беременности.
Как пишет издание vn.ru, в 2021 году был выявлен один случай ВИЧ у беременной женщине, у трех человек подтвердился диагноз при посещении дерматовенерологического кабинета. Во время профосмотра ВИЧ-инфекция выявлена у двух человек. Еще три человека контактировали с инфицированными.
В Доволенский район на постоянное место жительство прибыл один ВИЧ-инфицированный.
Первый случай ВИЧ выявлен в районе 16 лет назад. За эти годы скончалось 27 человек с данным диагнозом, в качестве причины смерти указан ВИЧ.
Фельдшер кабинета ОМР районной больницы Любовь Галичина отметила, что ситуация в районе стабильная. В данный момент зарегистрировано 60 человек с ВИЧ, антиретровирусная терапия предоставлена 38 пациентам.