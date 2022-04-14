10 котов из коммунальной квартиры выселили приставы в Новосибирске

10 котов из коммунальной квартиры выселили приставы в Новосибирске
10 котов из коммунальной квартиры выселили приставы в Новосибирске
Сегодня, 17:01ОбществоФото: УФССП по Новосибирской области
Многочисленные жалобы поступали от соседей по коммунальной квартире.

В Новосибирске судебные приставы выселили кошек из квартиры. Об этом передают в УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что к ним поступила жалоба от соседей в коммунальной квартире в доме в Ленинском районе. По их словам, 53-летняя хозяйка квартиры не убирала за своими питомцами, и повсюду стоял едкий аммиачный запах, от которого страдали все жильцы.

Суд постановил, что женщина обязана привести свое жилье в надлежащий вид – устранить источники и причины запаха. Однако соседи рассказали, что хозяйка не исполнила судебное постановление, и в коммунальной квартире продолжал стоять неприятный «аромат».

«Даже проветривание не помогало: стоял стойкий запах аммиака и сероводорода. Гостей не пригласить: ведь у нас общий санузел, кухня и коридор, где гуляют коты. Эта вонь настолько въедалась в мою одежду, что до тошноты невыносимо находиться в таких условиях!» — цитирует соседку женщины пресс-служба УФССП по региону.

При этом расставаться с питомцами женщина не хотела. Отказаться от животных ее уговорил сын, который живет по соседству в этой же квартире. Семья обратилась в приют для животных и теперь у 10 кошек есть новый дом.

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