Водителя ищут для переболевшей энцефалитом девушки в Новосибирске

Неудачная прогулка в 2013 году полностью изменила жизнь сибирячки Анастасии Ширяевой – её укусил зараженный энцефалитом клещ. Все эти годы девушка проходит сложнейшую реабилитацию, заново учится понимать свое тело. И несмотря на все невзгоды, продолжает вести активный образ жизни и зарабатывать деньги для семьи.

Настя попала в больницу после прогулки с подругой в Заельцовском парке Новосибирска, когда её было 23 года. Тогда врачи не забрали клеща на анализ, поставили укол иммуноглобулина. А уже через несколько недель выявились последствия укуса членистоногого. Девушка впала в кому. Сейчас Анастасии 32 года. Она заново училась садиться, сжимать ладони и держать предметы. Долгая, мучительная и дорогостоящая реабилитация дала свои плоды – сибирячка зарабатывает на лечение и жизнь продажей украшений ручной работы. «Реабилитация очень дорогая – уходит по несколько тысяч в неделю на лекарства, процедуры. Благо в тот злополучный год нам помогли с оплатой неравнодушные люди. Были и блогеры, и жители зарубежных страны. Сейчас Настя увлекается рукоделием, а украшения из драгоценных камней продаёт в своем интернет-магазине «Jewellery lifes». Заказы идут из Калифорнии, Европы, России и многих других стран», - рассказывает Atas.info мама Анастасии Валентина Ширяева. Родственники радуются каждому новому достижению девушки. Говорят, с трудом, но Настя начала самостоятельно держать голову в бассейне. Также и в бизнесе – сама общается с клиентами, ищет поставщиков, придумывает дизайн. Фото: предоставила героиня публикации «Настя очень жизнерадостная и активная. Однако лечение всё же продолжается и скоро нужно ехать на реабилитацию в Москву. Да и в Новосибирске у неё много дел, поэтому сейчас ищем крепкого и приличного водителя со своим транспортом», - сказала Валентина Ширяева. Напомним, в конце марта 2022 года в Новосибирске зарегистрировали первый случай укуса клеща. Он прицепился к мальчику в парке, недалеко от дома.

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