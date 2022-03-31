Первый укус клеща в 2022 году зафиксировали в Новосибирске

Как отметила заместитель главы управления Лада Самойлова, с начала 2022 года клещ укусил одного ребенка. Насекомое напало на мальчика в городе недалеко от дома. Родители вовремя сняли клеща и оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Затем специалисты исследовали клеща и никаких возбудителей инфекции в нем не нашли.