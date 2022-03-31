Первый укус клеща в 2022 году зафиксировали в Новосибирске

Первый укус клеща в 2022 году зафиксировали в Новосибирске
Первый укус клеща в 2022 году зафиксировали в Новосибирске
Сегодня, 12:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Насекомое укусило маленького мальчика.

В Новосибирске зарегистрировали первый случай укуса клеща. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.

Как отметила заместитель главы управления Лада Самойлова, с начала 2022 года клещ укусил одного ребенка. Насекомое напало на мальчика в городе недалеко от дома. Родители вовремя сняли клеща и оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Затем специалисты исследовали клеща и никаких возбудителей инфекции в нем не нашли.

Также Самойлова отметила, что пока случаев заболевания клещевым энцефалитом в Новосибирской области не отмечено. Специалист предупредила, что чаще всего насекомые нападают на людей в лесах.

Напомним, ранее Atas.info писал, когда необходимо ставить прививку от клещевого энцефалита в Новосибирской области. Отметим, что по стандарту первую прививку от клещевого энцефалита делают осенью в качестве подготовки к весенне-летней эпидемии. Следующую иммунизацию проводят в начале зимы, спустя месяц после первой.

Врачи также допускают введение вакцины в течение трех месяцев после первой прививки – этого хватит, чтобы выработался иммунитет.

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