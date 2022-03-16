Solartek создал первый в России фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера

Solartek создал первый в России фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера
Solartek создал первый в России фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера
Сегодня, 15:29ОбществоФото: rusnano
Тонкопленочные гибкие солнечные батареи, которые интегрируются в здания, являются быстрорастущим сегментом рынка солнечной энергетики. Это главный элемент концепции дома с нулевым углеродным выбросом.

Тонкопленочные гибкие солнечные батареи повышают способность строения генерировать электроэнергию за счет использования как кровли, так и фасадов, навесов, а в будущем и окон. Об этом информирует tass.ru.

Фирма Solartek группы «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО») создала герметичный фрагмент солнечной крыши на базе гибкого фотовольтаического модуля площадью 6,8 квадратных метра. Он оказался самым крупным гибким солнечным модулем, произведенным в Российской Федерации. Специалисты Solartek применяют технологию склейки тонкопленочных панелей собственной разработки. Ее освоили в начале 2022 года. Благодаря новой технологии получается изготавливать цельные гибкие модули разных размеров, ускоряется и удешевляется монтаж системы на крыше.

В герметичный фрагмент солнечной крыши интегрированы 248 гибких тонкопленочных ячеек, преобразующих солнечный свет в электроэнергию. Панель продолжает вырабатывать ее даже при частичном затемнении: отключаются лишь те ячейки, которые оказались в тени.

Фрагмент весит 18 килограмм, толщина составляет два миллиметра. Он без проблем демонтируется при сдаче в аренду. Во время перевозки крупный модуль сворачивается в компактный рулон диаметром 800 миллиметров.

Генеральный директор Solartek Дмитрий Яковлев сказал, что созданная компанией технология соединения единичных фрагментов размером 3400×1000 мм помогла изготовить панель рекордной площади — 6,8 квадратных метра. В настоящее время Solartek организует мелкосерийное производство подобных модулей в Троицке. После завершения опытов и сертификации модули превратятся в полноценный продукт со всеми преимуществами фотовольтаических систем Solartek. Здесь имеются в виду легкость, простота установки, минимальные требования к крыше и возможность легкого снятия для сдачи в аренду.

Компания собирается организовать производство модулей, их испытания и верификацию по заказу крупнейших застройщиков и торговых центров.

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