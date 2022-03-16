Solartek создал первый в России фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера

Генеральный директор Solartek Дмитрий Яковлев сказал, что созданная компанией технология соединения единичных фрагментов размером 3400×1000 мм помогла изготовить панель рекордной площади — 6,8 квадратных метра. В настоящее время Solartek организует мелкосерийное производство подобных модулей в Троицке. После завершения опытов и сертификации модули превратятся в полноценный продукт со всеми преимуществами фотовольтаических систем Solartek. Здесь имеются в виду легкость, простота установки, минимальные требования к крыше и возможность легкого снятия для сдачи в аренду.