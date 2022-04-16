Медики РФ готовы к борьбе со штаммом стелс-омикрон

Стелс-омикрон добрался до Российской Федерации. Медики говорят о большей, в отличие от предшественников, заразности данного варианта коронавируса. Также они предупреждают о том, что стелс-омикрон успешно маскируется под сезонные ОРВИ. Симптоматика схожая: температура, озноб, кашель, боль в горле.

Отличий немного — это бессонница и сильные головные боли. Эксперты предупреждают, что даже после легкой формы стелс-омикрона могут развиться осложнения в легких, почках, сердечно-сосудистой системе и других органах. Кроме того, стелс-омикрон может поражать центральную нервную систему, пишет newizv.ru. Медики отмечают, что при подозрении на стелс-омикрон лучше незамедлительно начинать лечение. Упор необходимо делать на противовирусную терапию. Она будет максимально эффективна, если начнётся в первые 36-72 часа. В РФ имеются препараты, хорошо зарекомендовавшие себя как средства борьбы против коронавирусной инфекции. Эти лекарства прошли все необходимые клинические исследования и уже включены в рекомендации Минздрава РФ. «После долгого выбора и клинических исследований мы пришли к выводу, что сейчас это прежде всего фавипиравир, известный на отечественном рынке как «Арепливир», — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова. Она назвала вышеуказанный препарат «лидирующим», поскольку он изначально был создан как эффективное противовирусное средство, подавляющее жизнедеятельность вирусов. Примечательно, что препарат может использоваться как в раннем лечении, так и в постковидном, когда вирус все еще остается в организме и продолжает его разрушать. По данным наблюдений, уже через 10 дней после начала приема данного препарата у 44% испытуемых пропадали клинические признаки заболевания. При стандартной терапии аналогичный результат наблюдался лишь у 10% больных. После десятидневного приема препарата пациенты или полностью выздоравливали, или переводились на амбулаторное лечение. Если пациент принимал данное средство, фиксировались минимальные поражения легких или даже отсутствие признаков заболевания. В феврале текущего года компания «Промомед”зарегистрировала в Российской Федерации новый противовирусный препарат «Эсперавир». Он содержит уникальную международно-признанную молекулу молнупиравир, действующую на сам вирус. Молекула внедряется в РНК вируса и подавляет его способность к размножению. Курс лечения не превышает 5 дней. Клинические испытания «Эсперавира» показали его эффективность против различных вариаций коронавируса SARS-CoV-2. Также данный препарат оказался эффективным и против других вирусов, например вызывающих грипп. Доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Дмитрий Пушкарь рассказал о проведенных в России клинических испытаниях, которые доказали, что раннее назначение противовирусного этиотропного препарата в подавляющем большинстве случаев гарантирует успех в борьбе с COVID-19.

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