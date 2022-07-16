Спящий на хвосте манул из Новосибирска стал звездой соцсетей

В Сети стремительно набирает просмотры видео с питомцем Новосибирского зоопарка, манулом Зеленогорском. В небольшом ролике показано, как пушистый зверек устраивается спать. "Звезда соцсетей манул Зеленогорск использует свой хвостик не только как грелку для лапок, но и как подушку, на которой приятно поваляться тёплым вечерком", - пишет автор видео Роман Паулов.