Спящий на хвосте манул из Новосибирска стал звездой соцсетей

Спящий на хвосте манул из Новосибирска стал звездой соцсетей
Спящий на хвосте манул из Новосибирска стал звездой соцсетей
Вчера, 10:34ОбществоФото: youtube.com/Манулизация
Манул Зеленогорск, живущий в Новосибирском зоопарке, вновь покорил сердца пользователей соцсетей. Людей умилило видео, на котором животное устраивается спать, используя свой хвост, как подушку

В Сети стремительно набирает просмотры видео с питомцем Новосибирского зоопарка, манулом Зеленогорском. В небольшом ролике показано, как пушистый зверек устраивается спать. "Звезда соцсетей манул Зеленогорск использует свой хвостик не только как грелку для лапок, но и как подушку, на которой приятно поваляться тёплым вечерком", - пишет автор видео Роман Паулов.

Видео:Роман Пауловyoutube.com/Манулизация

Зимой 2022 года манул из Новосибирского зоопарка был одним из претендентов на статус символа Новогодней столицы России. За него призывал голосовать мэр Анатолий Локоть. Но в голосовании победил орангутан Бату, в муниципалитете заявили о "накрутке голосов" и результаты выборов отменили.

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