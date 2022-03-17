Путин объявил повышение зарплат и выплат – сколько получат бюджетники в апреле 2022

Путин объявил повышение зарплат и выплат в апреле 2022 года

Новые выплаты, повышение зарплат и МРОТа анонсировал президент России Владимир Путин 16 марта 2022 года. Рассказываем, кто сможет получить, в каком размере и когда начислят.

Путин анонсировал введение новых механизмов поддержки россиян и их доходов. Также президент подписал указ о единовременных выплатах россиянам в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки россиян16 марта 2022 года. Глава государства поручил губернаторам региона оказать поддержку семьям с детьми, беременным женщинам. В частности, он анонсировал выплаты на детей от 8 до 16 лет с 1 апреля 2022 года. «Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребёнка. В среднем по стране – это до 12 300 рублей», - уточнил президент страны Путин. Также он поручил Правительству отслеживать изменения материального положения семей. В случаях потери работы и других материальных сложностей оказывать поддержку. Кроме того, президент России пообещал в ближайшее время рассмотреть вопрос по увеличению социальных пособий, пенсий, МРОТа и зарплат бюджетников. А также попросил регионы оказать помощь предпринимателям и принять меры по обеспечению граждан всеми необходимыми товарами.

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