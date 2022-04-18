Восемь случаев укусов клещей зарегистрировали в Новосибирской области

Восемь случаев укусов клещей зарегистрировали в Новосибирской области
Восемь случаев укусов клещей зарегистрировали в Новосибирской области
Сегодня, 14:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Больше всего клещевых укусов зафиксировано в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирской области в апреле 2022 года зарегистрировали уже восемь случаев укусов клещей, среди пострадавших шесть детей. Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания.

Щербатов уточнил, что начался эпидсезон по клещевым инфекциям. С этого момента будут проводить противоклещевые обработки в регионе. Всего пока восемь укусов зарегистрировано – все эти люди не были привиты, им ввели иммуноглобулин.

Заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не регистрировали.

Больше всего клещевых укусов зафиксировано в Октябрьском районе – 3. В Ордынском районе – 2 случая, и по одному – в Искитимском, Новосибирском и Тогучинском районах.

Всего в Новосибирской области привились от энцефалита более 120 тысяч человек.

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